Тепло и дожди. Погода в Гродно в первую неделю весны

Источник материала: Tut.by

Первая весенняя неделя в Гродно будет теплой и дождливой, сообщает pogoda.by .



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник с утра выглянет солнце, а потом небо затянет тучами. Днем и вечером — дожди. Воздух прогреется до +7°С.

Во вторник ожидается сплошная облачность. Без осадков. Днем +10…12 °С.

В среду сплошная облачности и дожди. Днем до +8 °С.

Четверг снова будет дождливым. Будет чуть прохладнее — до +5 °С.

В пятницу сплошная облачность и дожди. Вечером — туман. Днем до +6°С.

Хорошей недели!

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