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Тепло и дожди. Погода в Гродно в первую неделю весны
02.03.2020 07:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первая весенняя неделя в Гродно будет теплой и дождливой, сообщает
В понедельник с утра выглянет солнце, а потом небо затянет тучами. Днем и вечером — дожди. Воздух прогреется до +7°С.
Во вторник ожидается сплошная облачность. Без осадков. Днем +10…12 °С.
В среду сплошная облачности и дожди. Днем до +8 °С.
Четверг снова будет дождливым. Будет чуть прохладнее — до +5 °С.
В пятницу сплошная облачность и дожди. Вечером — туман. Днем до +6°С.
Хорошей недели!
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Первая весенняя неделя в Гродно будет теплой и дождливой.
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