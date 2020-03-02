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Тепло и дожди. Погода в Гродно в первую неделю весны

02.03.2020 07:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая весенняя неделя в Гродно будет теплой и дождливой, сообщает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник с утра выглянет солнце, а потом небо затянет тучами. Днем и вечером — дожди. Воздух прогреется до +7°С.

Во вторник ожидается сплошная облачность. Без осадков. Днем +10…12 °С.

В среду сплошная облачности и дожди. Днем до +8 °С.

Четверг снова будет дождливым. Будет чуть прохладнее — до +5 °С.

В пятницу сплошная облачность и дожди. Вечером — туман. Днем до +6°С.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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Первая весенняя неделя в Гродно будет теплой и дождливой.
 
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