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Перезимовали. Настоящая весна придет в Гомель на этой неделе

02.03.2020 07:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ну вот и перезимовали! А теперь наслаждаемся весной: именно она, согласно прогнозу pogoda.by, ждет нас на этой неделе.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник +7°С и облачно с прояснениями.

Но настоящая весна начнется во вторник, а продолжится в среду и четверг. В эти дни ожидается от + 11 °C до +13°С — и солнце!

В пятницу прохладнее — +12°С и возможен дождь.

Но ведь это только начало!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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