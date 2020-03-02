Перезимовали. Настоящая весна придет в Гомель на этой неделе

Источник материала: Tut.by

Ну вот и перезимовали! А теперь наслаждаемся весной: именно она, согласно прогнозу pogoda.by, ждет нас на этой неделе.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник +7°С и облачно с прояснениями.

Но настоящая весна начнется во вторник, а продолжится в среду и четверг. В эти дни ожидается от + 11 °C до +13°С — и солнце!

В пятницу прохладнее — +12°С и возможен дождь.

Но ведь это только начало!

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