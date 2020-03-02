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Перезимовали. Настоящая весна придет в Гомель на этой неделе
02.03.2020 07:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ну вот и перезимовали! А теперь наслаждаемся весной: именно она,
В понедельник +7°С и облачно с прояснениями.
Но настоящая весна начнется во вторник, а продолжится в среду и четверг. В эти дни ожидается от + 11 °C до +13°С — и солнце!
В пятницу прохладнее — +12°С и возможен дождь.
Но ведь это только начало!
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