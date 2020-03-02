У православных начался Великий пост. Что можно есть, а что - нельзя

Источник материала: Tut.by

Великий пост — самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений — начинается в понедельник у православных верующих. Он продлится почти 50 дней и завершится главным христианским праздником — Пасхой, днем Воскресения Христова, который в этом году приходится на 19 апреля.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Недели Великого поста

Согласно православным канонам, Великий пост делится на шесть недель, называемых Четыредесятница, и Страстную неделю (седмицу). Четыредесятница установлена в память о сорока днях, которые Иисус Христос провел в пустыне в посте и молитвах, а Страстная неделя посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни, смерти и погребении Христа.

Особенное значение в Страстной неделе имеют четверг, пятница и суббота. В Страстной четверг церковь вспоминает тайную вечерю. Во время службы прихожане стоят с зажженными свечами, от которых затем принято зажигать огонь в домашних лампадах и хранить их до Пасхи. В Великий четверг убирают дом, пекут куличи, начинают красить яйца, готовясь к Светлому воскресенью.

В Страстную пятницу из церкви выносят плащаницу и совершают так называемый чин погребения Христа. В этот день не полагается ничего есть, как и в Великую субботу.

В субботу, после вечерней службы и литургии, в храмах освящают яйца и куличи, священнослужители меняют темные облачения на белые пасхальные. В воскресенье наступает главный христианский праздник — Пасха, установленный в память о воскрешении Христа.

Ограничения в пост

Великий пост — время строгих ограничений в еде. Под полный запрет подпадают мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, сдобный хлеб и выпечка, под частичный — растительное масло и рыба. Особенно усердно положено поститься в первую и последнюю недели.

Послабление в этот период сделано для трех дней: Благовещения (7 апреля), Лазаревой субботы и Вербного воскресенья (последние дни шестой недели поста). На Благовещение, если оно приходится на Четыредесятницу, и в Вербное воскресенье разрешено включать в рацион рыбные блюда, если Благовещение выпадает на Страстную неделю — растительное масло. Накануне Вербного воскресенья и в Лазареву субботу рыбу есть нельзя, но можно икру. Растительное масло позволено употреблять также в дни особо чтимых мучеников и святых.

Не соблюдать ограничения поста могут дети, больные, а также беременные и кормящие женщины.

Ограничения не только по питанию

Во время Великого поста надо думать не о правилах питания, а о духовном очищении.

В Великий пост нельзя венчаться, посещать увеселительные заведения и проводить время за просмотром развлекательных передач. Употреблять алкоголь во время Великого поста запрещается.

А главное — нельзя поддаваться негативным чувствам: агрессии, злости и зависти, ссориться с другими людьми.