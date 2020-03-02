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БНТУ просит иногородних студентов вернуться в Минск
02.03.2020 07:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Руководство БНТУ просит студентов, уехавших из Минска, вернуться в столицу. В вузе отметили, что проживание в общежитии и в целом ограничение выездов за пределы Минска, позволят создать эффективную систему необходимой профилактики, что значительно уменьшит возможные риски для всех. Об этом
В университете напомнили, что учебный процесс продолжается. Обучение будет организовано по индивидуальным графикам. Для студентов будет установлено учебное время самостоятельной работы по индивидуальным учебным графикам и проведения консультаций. Также будут организованы
«Обеспечение указанного потребует задействовать большое количество работников, в том числе из числа профессорско-преподавательского состава. Поэтому личное участие и помощь студентов очень важны, а отсутствие в учебное время недопустимо и фактически является пропуском учебного занятия», — отметили в вузе.
Руководство университета также призвало студентов, покинувших Минск, вернуться в столицу. В вузе подчеркивают, что проживание в общежитии и в целом ограничение выездов за пределы Минска, позволят создать эффективную систему необходимой профилактики, что значительно уменьшит возможные риски для всех.
«Проживание в общежитии позволит централизовано управлять ситуацией, обеспечит ежедневный сбор нужной информации о физическом состоянии студентов и, при необходимости, позволит оперативно принять соответствующие меры реагирования», — отметили в БНТУ.
Напомним, 28 февраля Минздрав
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В вузе отметили, что проживание в общежитии и в целом ограничение выездов за пределы Минска, позволят создать эффективную систему необходимой профилактики, что...
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