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БНТУ просит иногородних студентов вернуться в Минск

02.03.2020 07:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Руководство БНТУ просит студентов, уехавших из Минска, вернуться в столицу. В вузе отметили, что проживание в общежитии и в целом ограничение выездов за пределы Минска, позволят создать эффективную систему необходимой профилактики, что значительно уменьшит возможные риски для всех. Об этом сообщает пресс-служба Белорусского национального технического университета.


Сергей Балай, TUT.BY

В университете напомнили, что учебный процесс продолжается. Обучение будет организовано по индивидуальным графикам. Для студентов будет установлено учебное время самостоятельной работы по индивидуальным учебным графикам и проведения консультаций. Также будут организованы вебинары.

«Обеспечение указанного потребует задействовать большое количество работников, в том числе из числа профессорско-преподавательского состава. Поэтому личное участие и помощь студентов очень важны, а отсутствие в учебное время недопустимо и фактически является пропуском учебного занятия», — отметили в вузе.

Руководство университета также призвало студентов, покинувших Минск, вернуться в столицу. В вузе подчеркивают, что проживание в общежитии и в целом ограничение выездов за пределы Минска, позволят создать эффективную систему необходимой профилактики, что значительно уменьшит возможные риски для всех.

«Проживание в общежитии позволит централизовано управлять ситуацией, обеспечит ежедневный сбор нужной информации о физическом состоянии студентов и, при необходимости, позволит оперативно принять соответствующие меры реагирования», — отметили в БНТУ.

Напомним, 28 февраля Минздрав сообщил о первом подтвержденном случае коронавируса в Беларуси. Им оказался заражен студент БНТУ из Ирана. В данный момент он находится в столичной инфекционной больнице, кроме него на карантин поместили семью его девушки. Отец девушки находится под подозрением: клинической картины нет, но один из тестов дал сомнительный результат. Кроме того, на карантине находятся 26 одногруппников и 7 педагогов, контактировавших с иранским студентом.

 
Теги: Минск
 
 
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В вузе отметили, что проживание в общежитии и в целом ограничение выездов за пределы Минска, позволят создать эффективную систему необходимой профилактики, что...
 
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