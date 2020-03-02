Коронавирус в Беларуси, ЧП с детским тренером, черта бедности и сильная мама - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

С весной вас, дорогие читатели! Теперь главное, чтобы зима не решила отыграться (ведь все цветет кругом). Конечно, и в выходные темой номер один была ситуация с коронавирусом. Следили за новостями о тех, кого госпитализировали в столице вместе со студентом, у которого обнаружили коронавирус. У отца его девушки тест на коронавирус дал сомнительный результат , а еще у белоруски из Витебской области один из тестов оказался положительным . Наши медики будут проверять всех, кто приехал в Беларусь из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии. Тем временем в мире регистрируют новые случаи заражения , а ВОЗ повысила уровень угрозы эпидемии коронавируса до очень высокого. Коротко расскажем и о других событиях выходных.

САМОЕ ВАЖНОЕ





Серьезное ЧП произошло в Минске. Во дворце детей и молодежи тренер нанес несколько ударов ножом себе в живот, пытаясь таким образом покончить с собой. Выяснили подробности .

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Эта история про материнскую любовь и женскую силу. Любови Семеновне 78 лет, 50 лет она ухаживает за сыном-инвалидом . Он родился на седьмом месяце беременности. Мужчина не ходит, не слышит и не говорит, у него проблемы с пищеварением. Любящая семья не отказалась от него. Мы начинаем новый проект «Быть мамой», в котором будем рассказывать о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

Демские — крохотная деревенька: тут 8 жилых домов, еще три-четыре пустуют. Но «Демский сад» Владимира Кашкура известен далеко за пределами деревушки. Мужчина раньше возглавлял колхоз, но из-за болезни должность пришлось оставить. И вот уже 20 лет он занимается садоводством, а в этом году еще и за цветы принялся. И это все в Витебской области, не самой теплой части страны. Все получится, если к делу подходить с умом .





Вы помните диафильмы ? Когда выключался свет, луч проектора направлялся на белую простыню и начиналась магия — сказки оживали. Было круто! Воспоминания из детства можно повторить и сегодня с помощью этих ребят: они озвучивают диафильмы. Как это? А читайте .

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Продолжаем удивлять вас (точнее не мы, а исполнители работ) строительными ляпами. Не пропустите очередной выпуск «Доски позора» . А как вам такой фокус — «однушка» с окном в прихожей ?

В эти выходные под Лидой так необычно отметили Масленицу — на узкоколейной железной дороге . И не только там люди решили проводить зиму — с блинами и другими угощениями вышли горожане в спасенный недавно сквер в Грушевке.





Александр Федута каждый уик-энд выбирает одно событие и рассказывает нам о нем. В это раз — интересные истории о политике и талантливых фотографах , которым иногда везет.

и рассказывает нам о нем. В это раз — , которым иногда везет. С крутой девушкой вас познакомим. Ане из Молодечно всего 16 лет, а она уже три года — мастер по маникюру. Девушка отлично учится, устроилась на работу, готовится к поступлению . Очень мотивированная и активная девушка, берите пример.

О СПОРТЕ

Наши спортсмены радовали все выходные. Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла в финале турнира в Дохе у чешки Петры Квитовой. Это первый трофей белоруски в сезоне, который позволит ей вплотную подойти к топ-10 (сейчас № 13 WTA). Призовые Соболенко за победу в Дохе составили 605 тысяч долларов.

в финале турнира в Дохе у чешки Петры Квитовой. Это первый трофей белоруски в сезоне, который позволит ей вплотную подойти к топ-10 (сейчас № 13 WTA). Призовые Соболенко за победу в Дохе составили 605 тысяч долларов. Вчера белорусский биатлонист Сергей Бочарников выиграл золотую медаль гонки преследования на чемпионате Европы в Раубичах (который не обошелся без скандала ). Для спортсмена это второе золото чемпионата Европы. Как прошел биатлонный ЧЕ в Раубичах, где в максимально сжатые сроки воссоздали белорусскую зиму? Главные впечатления, замечания и комплименты зрителей — в нашем репортаже .





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Кстати, не забудьте пройти наш тест по новостям ушедшей недели. Мы знаем, как вы любите читать истории о жизни знаменитых людей. Вспоминаем, как Жан-Поль Готье изменил моду, а Влад Листьев — телевидение (его убийство остается нераскрытым 25 лет). Берегите себя, любите себя и удачной всем недели!

Ваша редакция