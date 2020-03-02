Коронавирус в Беларуси, ЧП с детским тренером, черта бедности и сильная мама - все за выходные

С весной вас, дорогие читатели! Теперь главное, чтобы зима не решила отыграться (ведь все цветет кругом). Конечно, и в выходные темой номер один была ситуация с коронавирусом. Следили за новостями о тех, кого госпитализировали в столице вместе со студентом, у которого обнаружили коронавирус. У отца его девушки тест на коронавирус дал сомнительный результат, а еще у белоруски из Витебской области один из тестов оказался положительным. Наши медики будут проверять всех, кто приехал в Беларусь из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии. Тем временем в мире регистрируют новые случаи заражения, а ВОЗ повысила уровень угрозы эпидемии коронавируса до очень высокого. Коротко расскажем и о других событиях выходных.
Осужденный к смертной казни за двойное убийство житель Витебской области Виктор Павлов обратился в Комитет по правам человека ООН. Составивший документ правозащитник попросил правительство Беларуси не приводить приговор в исполнение — до рассмотрения жалобы.
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