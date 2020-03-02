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Коронавирус в Беларуси, ЧП с детским тренером, черта бедности и сильная мама - все за выходные

02.03.2020 07:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

С весной вас, дорогие читатели! Теперь главное, чтобы зима не решила отыграться (ведь все цветет кругом). Конечно, и в выходные темой номер один была ситуация с коронавирусом. Следили за новостями о тех, кого госпитализировали в столице вместе со студентом, у которого обнаружили коронавирус. У отца его девушки тест на коронавирус дал сомнительный результат, а еще у белоруски из Витебской области один из тестов оказался положительным. Наши медики будут проверять всех, кто приехал в Беларусь из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии. Тем временем в мире регистрируют новые случаи заражения, а ВОЗ повысила уровень угрозы эпидемии коронавируса до очень высокого. Коротко расскажем и о других событиях выходных.

САМОЕ ВАЖНОЕ

  • Грустные новости о доходах населения: за чертой бедности находится больше 450 тысяч белорусов. Какие регионы лидируют по беднякам? В Беларуси все больше предприятий-банкротов накапливают долги по зарплате и выплатам в ФСЗН. Люди не получат честно заработанные деньги, так как при ликвидации предприятия долги признаются погашенными. Кроме того, долги населения перед банками продолжают расти. Что делают власти, чтобы сдержать бум?

  • Осужденный к смертной казни за двойное убийство житель Витебской области Виктор Павлов обратился в Комитет по правам человека ООН. Составивший документ правозащитник попросил правительство Беларуси не приводить приговор в исполнение — до рассмотрения жалобы.

  • Загадка: это случается в стране по субботам во второй половине дня и связано с топливом и одной копейкой. Догадались? Тут подробности.

  • Дорожный сбор в Беларуси предлагается отвязать от прохождения техосмотра. Что же содержит в себе проект указа?
  • В Беларуси прорабатывают критерии и подходы к помилованию осужденных за сбыт наркотиков, заявил министр внутренних дел Юрий Караев. По его словам, такими подходами могут быть поведение в местах лишения свободы, раскаяние в содеянном, отбытие половины срока, поручительство родственников или близких.
  • Вы смотрели национальный отбор на «Евровидение»? Знаете, кто представит нашу страну? Подробно вам рассказываем и показываем. Кстати, в этот раз отбор прошел тихо и спокойно.


  • Серьезное ЧП произошло в Минске. Во дворце детей и молодежи тренер нанес несколько ударов ножом себе в живот, пытаясь таким образом покончить с собой. Выяснили подробности.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Эта история про материнскую любовь и женскую силу. Любови Семеновне 78 лет, 50 лет она ухаживает за сыном-инвалидом. Он родился на седьмом месяце беременности. Мужчина не ходит, не слышит и не говорит, у него проблемы с пищеварением. Любящая семья не отказалась от него. Мы начинаем новый проект «Быть мамой», в котором будем рассказывать о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

  • Демские — крохотная деревенька: тут 8 жилых домов, еще три-четыре пустуют. Но «Демский сад» Владимира Кашкура известен далеко за пределами деревушки. Мужчина раньше возглавлял колхоз, но из-за болезни должность пришлось оставить. И вот уже 20 лет он занимается садоводством, а в этом году еще и за цветы принялся. И это все в Витебской области, не самой теплой части страны. Все получится, если к делу подходить с умом.


  • Вы помните диафильмы? Когда выключался свет, луч проектора направлялся на белую простыню и начиналась магия — сказки оживали. Было круто! Воспоминания из детства можно повторить и сегодня с помощью этих ребят: они озвучивают диафильмы. Как это? А читайте.

  • Непросто быть преподавателем. А каково это, если ты еще недавно сам был студентом? Поговорили с молодыми педагогами и расспросили о том, какое поведение студентов их раздражает.

  • Читаешь эти истории и сердце сжимается: как можно выбросить на улицу тех, кого приручил? Наша традиционная рубрика — истории о неравнодушных людях, которые спасли маленьких пушистиков.

  • Продолжаем удивлять вас (точнее не мы, а исполнители работ) строительными ляпами. Не пропустите очередной выпуск «Доски позора». А как вам такой фокус — «однушка» с окном в прихожей?

  • В эти выходные под Лидой так необычно отметили Масленицу — на узкоколейной железной дороге. И не только там люди решили проводить зиму — с блинами и другими угощениями вышли горожане в спасенный недавно сквер в Грушевке.


О СПОРТЕ

  • Наши спортсмены радовали все выходные. Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла в финале турнира в Дохе у чешки Петры Квитовой. Это первый трофей белоруски в сезоне, который позволит ей вплотную подойти к топ-10 (сейчас № 13 WTA). Призовые Соболенко за победу в Дохе составили 605 тысяч долларов.
  • Вчера белорусский биатлонист Сергей Бочарников выиграл золотую медаль гонки преследования на чемпионате Европы в Раубичах (который не обошелся без скандала). Для спортсмена это второе золото чемпионата Европы. Как прошел биатлонный ЧЕ в Раубичах, где в максимально сжатые сроки воссоздали белорусскую зиму? Главные впечатления, замечания и комплименты зрителей — в нашем репортаже.


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Кстати, не забудьте пройти наш тест по новостям ушедшей недели. Мы знаем, как вы любите читать истории о жизни знаменитых людей. Вспоминаем, как Жан-Поль Готье изменил моду, а Влад Листьев — телевидение (его убийство остается нераскрытым 25 лет). Берегите себя, любите себя и удачной всем недели!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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