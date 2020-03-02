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О проведении обследований и лабораторной диагностики граждан, прибывающих из неблагополучных стран

02.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Учитывая ухудшение эпидемической обстановки в Китае, Южной Корее, Иране и Италии Министерством здравоохранения Республики Беларусь было принято решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывших из указанных стран в период с 20 февраля. Отметим, что в Республике Беларусь заранее были разработаны планы по работе всей системы здравоохранения (в том числе и в регионах) в период обнаружения завозного случая коронавируса. Данные планы касаются работы всех служб системы, в том числе и перепрофилирования коечного фонда учреждений здравоохранения.

27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV, у одного из студентов БНТУ, прибывшего из Ирана. Было принято решение перевести студентов университета на индивидуальное обучение. Ближайшее окружение студента из Ирана, а также часть студентов из группы, с которыми молодой человек вместе учился, имеющие признаки респираторной инфекции, госпитализированы в Минскую инфекционную больницу, у них взяты анализы. Другая часть студентов из группы, с которыми молодой человек вместе учился, без признаков инфекционного заболевания, помещена в Республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны под наблюдение на время инкубационного периода (14 дней). Лабораторные исследования РНПЦ эпидемиологии и микробиологии не выявили наличие РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV, у данных пациентов.

Что касается всех остальных студентов и преподавателей БНТУ, а также лиц, прибывающих из вышеперечисленных стран, за ними осуществляется медицинское наблюдение (в том числе посещение на дому), по показаниям – обследование и госпитализация.

В связи с тем, что число белорусских и зарубежных граждан, которых необходимо обследовать и госпитализировать увеличивается, было принято решение задействовать планы Министерства здравоохранения по размещению граждан с симптомами респираторных заболеваний не только в корпусах Минской инфекционной больницы, но и в терапевтическом корпусе Минской клинической больницы №6, а также в некоторых областных учреждениях здравоохранения. Данные учреждения оснащены всем необходимым оборудованием и высококвалифицированным персоналом.

В связи с расширением географии заболевания коронавирусом в 49 стран мира, Министерством здравоохранения, совместно с заинтересованными, принимаются меры по предупреждению завоза, своевременному выявлению и предупреждению распространения заболевания на территории страны.

В учреждениях здравоохранения Беларуси с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента. У всех троих состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет.

Пресс-служба Министерства здравоохранения

 
 
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О проведении обследований и лабораторной диагностики граждан, прибывающих из неблагополучных стран
 
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