62-летнего пенсионера будут судить за нападение на бригаду скорой помощи

Источник материала: Tut.by

В Минске будут судить пенсионера, который в январе этого года напал на сотрудников скорой помощи, которые прибыли к нему домой. Подробности происшествия мужчина рассказал СТВ .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Мужчине 62 года, в вечер, когда все произошло, он был пьян. Из-за его агрессивного поведения медики решили, что ему нужна психиатрическая помощь.

— Вечером почувствовал себя неважно и вызвал врачей. У меня просто депрессия была, срыв нервный. Я говорю: «Сделайте мне что-нибудь, какой-нибудь укол, чтобы быстрее от этого избавился». А потом медсестра сказала, что его надо в психушку. Я быстро поднялся с кровати и попросил их покинуть квартиру. Когда я мимо кухни бежал, машинально схватил кухонный нож большой, — рассказал мужчина.

Врачи смогли благополучно покинуть квартиру. В отношении напавшего на медиков возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 366 УК (Насилие либо угроза в отношении должностного лица). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.