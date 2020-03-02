Начался процесс по делу экс-председателя Минского районного суда - он защищает себя сам

Источник материала: Tut.by

В Верховном суде начался процесс по делу Александра Хованского, который семь лет возглавлял суд Минского района, именно при нем открыли новое здание суда на улице Маяковского в Минске. Хованский обвиняется в двух коррупционных преступлениях. Два года экс-судья провел в СИЗО, после чего его отпустили домой — под подписку о невыезде.



Александр Хованский

Александр Хованский защищает себя в суде сам, он отказался от назначенного адвоката, поскольку ранее следователь не допустил к защите его супругу и племянника (оба — адвокаты), с которыми Хованский успел заключить договор. Обвинение по делу представляет прокурор Юрий Шерснев, известный по многим коррупционным делам — по обвинению инженера МЗКТ Андрея Головача (провел под стражей 50 месяцев и был оправдан ), экс-мэра Жодино Юрия Шарого (за взятки приговорен к восьми годам лишения свободы) и др. Председательствующий по делу — судья Владимир Давыдов, который в свое время рассматривал дело бывшего заместителя председателя Белорусского военного суда Юрия Тузова ( осужден за коррупцию на 14 лет лишения свободы).





Александру Хованскому вменяется хищение путем злоупотребления властью и злоупотребление властью (ч. 4 ст. 210 — до 12 лет лишения свободы, ч. 3 ст. 424 УК — до 10 лет лишения свободы). Речь идет о фиктивных назначениях на должность сотрудников суда и присвоении денежных средств. Еще до оглашения обвинения в суде Хованский заявил, что требует привлечь к уголовной ответственности одну из свидетелей, которая оговорила его — за мошенничество, заведомо ложный донос и заведомо ложные показания. По словам Александра Хованского, именно ее показания стали причиной для заключения его в следственный изолятор: свидетель заявила, что Хованский может оказать на нее давление.

— На очной ставке она призналась, что оговорила меня, — подчеркнул фигурант уголовного дела.

Также обвиняемый заявил, что во время предварительного следствия со стороны следователя были допущены многочисленные нарушения. Он подчеркнул, что несмотря на попытки следствия найти у него и родственников имущество («искали деньги за концлагеря» — речь идет о выплатах узникам. — Прим. TUT.BY, «проверяли родственников, которых я даже не знаю»), за все время работы в судебной системе и органах юстиции в собственности у него одна квартира в Марьиной Горке. На время работы в Минском районном суде выделялась служебная квартира, которую он освободил.



Прокурор Юрий Шерснев

Первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович комментировал отставку Александра Хованского в феврале 2017 года:

— Что касается Хованского, то коррупции правоохранительные органы не нашли, но нарушения финансовой дисциплины зафиксировали. Это явилось причиной его отставки по дискредитирующим обстоятельствам.

Через четыре месяца Хованского задержали и два года удерживали в СИЗО. На свободу он вышел в марте 2019-го, ему была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На данный момент Хованский работает помощником председателя правления РРБ Банка, он находится не под стражей.

Гособвинитель запросил время дополнительно ознакомиться с материалами дела, в суде объявлен перерыв до 10 марта.