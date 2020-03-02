Вот такая странная весна: где-то до +16 °С, а где-то гололед и мокрый снег

Источник материала: Tut.by

Календарная весна стартовала теплом. В ближайшие дни температура воздуха будет расти. А так как теплый воздух, поступающий с акватории Средиземного моря, будет наполнен большим количеством влаги, то часто будут идти дожди. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

3 марта, во вторник, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории страны ожидаются дожди, днем по северу небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −1…+5 °С, максимальная днем от +5 °С по северу Витебской области до +15 °С по югу Брестской и Гомельской областей.

В среду, 4 марта, сохранится влияние очень теплых воздушных масс средиземноморского происхождения. Поэтому ожидается температура воздуха минимальная ночью +3…8 °С, максимальная днем +6…13 °С, в юго-восточных районах +14…16 °С. При южном, юго-восточном ветре преимущественно по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром по юго-востоку местами будут клубиться туманы.

5 марта, в четверг, погоду в Беларуси станет определять холодный атмосферный фронт, который начнет оттеснять тепло на восток, южный ветер сменится северным, и станет прохладнее. Во многих районах пройдут дожди. Температура воздуха минимальная ночью +2…8 °С, максимальная днем +4…9 °С, в восточных районах еще +10…15 °С.

6 марта, в пятницу, сохранится неустойчивая погода. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, преимущественно по западу страны с мокрым снегом. Ночью и утром местами слабый туман, в западных районах слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью от 0 °C по западу до +7 °С по востоку страны, максимальная днем +2…9 °С, по юго-востоку до +13 °С.