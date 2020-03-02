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С бывшего следователя в Могилеве сняли обвинение в получении взятки, но осудили по другим статьям

02.03.2020 10:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве осудили бывшего капитана юстиции из управления Следственного комитета по Могилевской области Юрия Клопова. По одной статье — получение взятки — его оправдали. По четырем остальным — соучастие в преступлении и дача взятки, покушение на преступление и мошенничество — признали виновным и приговорили к 7 годам колонии усиленного режима. Его также лишили звания «капитан юстиции».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В получении взятки Клопов невиновен и оправдан за недоказанностью его участия в преступлении. Фигурант дела после приговора сказал журналистам, что не признает вину «по 209-й» — то есть в покушении на мошенничество в особо крупном размере. И что будет обжаловать приговор.

Зампрокурора Могилевской области заявлял иск о взыскании с Клопова в доход государства «неосновательно приобретенной выгоды», то есть полученных взяток от Теплякова, Романовского, Воробьева, но в нем суд отказал.

Официальной информации о задержании Клопова не было. В суде стало ясно, что под стражу его взяли 24 мая 2019 года. По неподтвержденным данным, бывший капитан юстиции попался с поличным сотрудникам КГБ при получении взятки. Прокуратура области никак не комментирует позицию обвинения.

Родные осужденного упоминали о том, что уголовное преследование «связано с работой».

В своем последнем слове на суде Юрий Клопов сказал, что из него «не нужно делать сакральную жертву предвыборной кампании определенных кандидатов», и просил судить его «за то, что он совершил». Ссылался на слова президента о фальсификациях во время расследования уголовных дел и говорил, что «они ничего не значат», раз он, Клопов, — обвиняемый.

Родные Клопова, которые присутствовали на процессе, категорически не согласны с приговором, считают обвинения незаслуженными, но объяснить журналистам свою точку зрения они отказались.

 
Теги: Могилев
 
 
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В последнем слове Юрий Клопов говорил, что из него «не нужно делать сакральную жертву предвыборной кампании определенных кандидатов», и просил судить его «за то,...
 
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