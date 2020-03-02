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Расширить школу № 15 в Могилеве хотят через 2 года - в микрорайоне не хватает мест в учреждениях образования
02.03.2020 12:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве собираются пристроить корпус к средней школе № 15, но не сейчас — в 2022—2023 годах. В микрорайоне, который собираются уплотнять, не хватает мест в учреждениях образования.
Месяц назад могилевчане обратились к чиновникам,
Могилевчане спросили, собираются ли строить в микрорайоне новую школу. Потому что по закону исполкомы должны соблюдать «условия для реализации гражданами права на образование».
Но, как следует из ответа из горисполкома, строить новую школу не планируется. Зато хотят расширить существующую — СШ № 15. В ответе за подписью главного архитектора Могилева Владимира Скачека указано, что вопрос обеспеченности микрорайона Криулина учреждениями образования решат, сделав реконструкцию школы — пристроив дополнительный корпус через два-три года. После этого учреждение станет школой-садом.
О проблеме загруженности соседней школы № 40 и поликлиник микрорайона
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Расширить школу № 15 в Могилеве хотят через 2 года - в микрорайоне не хватает мест в учреждениях образования
О проблеме загруженности школ и поликлиник микрорайона говорили еще в октябре 2019 года.
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