Расширить школу № 15 в Могилеве хотят через 2 года - в микрорайоне не хватает мест в учреждениях образования

Источник материала: Tut.by

В Могилеве собираются пристроить корпус к средней школе № 15, но не сейчас — в 2022—2023 годах. В микрорайоне, который собираются уплотнять, не хватает мест в учреждениях образования.



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Месяц назад могилевчане обратились к чиновникам, составив петицию . В ней указали, что район улицы Криулина активно застраивается: в 2019 и 2020 годах тут собираются вводить в эксплуатацию пять 120-квартирных домов для многодетных семей. То есть количество детей в микрорайоне значительно увеличится, а ближайшие средние школы — №№ 15 и 40 — уже загружены.

Могилевчане спросили, собираются ли строить в микрорайоне новую школу. Потому что по закону исполкомы должны соблюдать «условия для реализации гражданами права на образование».

Но, как следует из ответа из горисполкома, строить новую школу не планируется. Зато хотят расширить существующую — СШ № 15. В ответе за подписью главного архитектора Могилева Владимира Скачека указано, что вопрос обеспеченности микрорайона Криулина учреждениями образования решат, сделав реконструкцию школы — пристроив дополнительный корпус через два-три года. После этого учреждение станет школой-садом.

О проблеме загруженности соседней школы № 40 и поликлиник микрорайона говорили жители улицы Каштановой , когда узнали об уплотнении. Могилевчане тогда предложили перед тем, как строить новые дома, привести в соответствие инфраструктуру. А зеленую зону, которую выбрали под застройку как «неэффективно используемую», все же благоустроить и сделать площадку для детей. К ним вроде бы прислушались.