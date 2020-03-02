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Разобрали пути, вбили сваи. В Гродно строят пешеходный туннель между Грандичами и Девятовкой

02.03.2020 12:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно между двумя микрорайонами Грандичи и Девятовка строят подземный туннель. Он будет проходить под железнодорожными путями, которые на время разобрали, сообщает «Гродненская правда».


Скрин с видео

Железную дорогу разобрали на четыре дня. За это время строители успели сделать основания пешеходного туннеля.

Работы в круглосуточном режиме выполняли специалисты ОАО «Гродножилстрой» и гродненское предприятие «Свідравіна».

Были сняты рельсы, раскопана железнодорожная насыпь. В нее забили шунты, смонтировали многотонную железобетонную конструкцию. Планируется, что подземный переход откроется уже в апреле.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно между двумя микрорайонами Грандичи и Девятовка строят подземный туннель. Он будет проходить под железнодорожными путями, которые на время разобрали.
 
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