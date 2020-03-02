Разобрали пути, вбили сваи. В Гродно строят пешеходный туннель между Грандичами и Девятовкой

Источник материала: Tut.by

В Гродно между двумя микрорайонами Грандичи и Девятовка строят подземный туннель. Он будет проходить под железнодорожными путями, которые на время разобрали, сообщает «Гродненская правда».



Скрин с видео

Железную дорогу разобрали на четыре дня. За это время строители успели сделать основания пешеходного туннеля.

Работы в круглосуточном режиме выполняли специалисты ОАО «Гродножилстрой» и гродненское предприятие «Свідравіна».

Были сняты рельсы, раскопана железнодорожная насыпь. В нее забили шунты, смонтировали многотонную железобетонную конструкцию. Планируется, что подземный переход откроется уже в апреле.