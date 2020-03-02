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Гендиректор «Барановичигазстрой» получил три года колонии за передачу взятки
02.03.2020 13:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
2 марта в Бресте огласили приговор гендиректору ОАО «Барановичигазстрой» Вячеславу Романовскому и замначальнику отдела капстроительства «Брестоблгаза» Анатолию Дашкевичу. Первый обвинялся в передаче взятки, второй — в получении.
Вячеслава Романовского признали виновным в передаче взятки и причинении имущественного ущерба в крупном размере. Суд назначил ему 3 года лишения свободы в колонии общего режима.
Замначальника отдела капстроительства и инвестиций УП «Брестоблгаз» Анатолий Дашкевич получил 4 года лишения свободы за злоупотребление властью и получение взятки. Наказание он будет отбывать в колонии усиленного режима. Ему также запретили на 5 лет занимать должности в государственных организациях, связанные с выполнением юридически значимых действий.
Уголовное дело рассматривалось судом несколько месяцев. Анатолий Дашкевич обеспечивал ОАО «Барановичигазстрой», которое возглавлял Романовский, льготные условия при контроле за производством, качеством строительных работ, обеспечил успешную приемку и подписание актов, без надлежащей проверки первичной документации, сообщала
Общая сумма имущества, полученного Дашкевичем преступным путем, составила 1951 рубль 40 копеек. Эту сумму суд решил взыскать с обвиняемого.
Еще один эпизод в деле гендиректора ОАО «Барановичигазстрой» касается ганцевичского ОАО «Завод Модуль», которое занимается производством труб. Несколько лет назад барановичское предприятие стало основным акционером «Модуля».
— Барановичигазстрой через третью фирму заключило с ОАО «Завод Модуль» договор о поставке сырья. При этом ганцевичский завод средства по договору перечислил, а сырье не получил. Таким образом Барановичигазстрой, можно сказать, возместило себе стоимость акций и получило завод практически бесплатно, — сообщила TUT.BY старший помощник прокурора города Бреста Ирина Рубанова, которая поддерживала обвинение по уголовному делу.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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С ним же судили и бывшего инженера «Брестоблгаза». Его обвиняли в получении взятки.
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