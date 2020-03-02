«Эфир в Instagram посмотрели 8 тысяч человек». Как дела у госпитализированных студентов БНТУ

Источник материала: Tut.by

Одногруппники студента из Ирана, у которого выявили РНК коронавируса, пробудут в больнице примерно две недели. Ни у кого из госпитализированных тест на коронавирус не показал положительный результат, однако они все равно остаются под медицинским наблюдением. Как теперь выглядят их дни и чем они спасаются от скуки, один из студентов рассказал TUT.BY.



Фото: Reuters

Егор учится на втором курсе механико-технологического факультета БНТУ — в одной группе с Парсой , у которого первым обнаружили фрагмент РНК нового коронавируса. Сейчас он находится в госпитале ветеранов Великой Отечественной войны, расположенном в Боровлянах. Сюда он попал в пятницу, 28 февраля. Медики приехали за ним прямо в Жодино, где живет парень. В этом же госпитале, рассказывает молодой человек, находится от 15 до 20 его одногруппников. Все остальные — в Минской городской клинической инфекционной больнице. Всего, по словам министра здравоохранения Владимира Караника, 28 февраля было госпитализировано 26 студентов и 7 преподавателей БНТУ.

В тот день, рассказывает Егор, он получил больше 300 сообщений в разных соцсетях. Многие спрашивали: «А что, правда, у тебя коронавирус?» Это, конечно, было неправда. Поэтому, чтобы ответить на все вопросы и успокоить своих знакомых и незнакомых, Егор провел прямой эфир в своем Instagram . К слову, за эти дни количество подписчиков Егора выросло больше чем в четыре раза.

Под медицинское наблюдение, рассказывает Егор, поместили всю группу, а это 26 человек. В одной палате с ним лежит еще три парня. Большую часть времени они находятся в масках. Сейчас все чувствуют себя нормально — физически и морально. Хотя до момента, пока не было известно результатов анализов, атмосфера была немного напряженной.



Иллюстративный снимок. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Медицинский персонал, рассказывает Егор, заходит к ним в палату в полной экипировке: бахиллах, костюмах, перчатках.

— Грубо говоря, голого участка тела на них нет. Все очень внимательно соблюдают меры предосторожности. А вообще, врачи очень крутые, свою работу делают качественно. Нет такого, что кто-то заходит и пугает. Наоборот. Настроение у всех хорошее, и нам они стараются его поддерживать. Большое спасибо им за это.

Завтрак, обед, полдник и ужин ребятам приносят в палату по расписанию.

— Понятное дело, что это не ресторан. Еда полезная, но постная. Иногда хочется разнообразить свои вкусовые рецепторы. Поэтому родители и друзья, кто может, привозят что-то еще. Понятно, что видеться с ними мы не можем: мы даже на улицу не выходим. Они оставляют пакеты внизу, персонал их забирает и приносит нам в палату.

С семьей Егор общается по интернету. Говорит, что родители очень волновались из-за всего, что произошло. Сейчас все более-менее успокоились.

— А чем занимаетесь с одногруппниками? Все-таки находиться в закрытом помещении скучно.

— Мы все сообразили, что в палате есть розетки. Поэтому смотрим фильмы, играем в онлайн-игры вместе. Разговариваем. Как можно, так и коротаем время. Из-за того что мы проучились вместе почти два года и хорошо знаем друг друга, нам не бывает скучно. Скучно может быть до того момента, пока все спят. Когда все просыпаются, скука улетучивается.

Находясь в больнице, Егор рассказывает своим подписчикам, что у них с ребятами происходит, проводит прямые эфиры. Первый записал с соседями по палате. Его посмотрело более восьми тысяч человек. Второй — с одногруппником из Ирана. В родном Жодино, говорит Егор, он теперь стал популярной личностью, о которой говорят многие.

— Не считая СМИ, я чуть ли не единственный человек, который об этом говорит.

Про университет и учебу Егор просит вопросов пока не задавать.

— Мы очень мало знаем по этому поводу. Выйдем отсюда — будем разбираться.

Как объяснил TUT.BY первый проректор БНТУ Георгий Вершина, госпитализированные студенты получили информацию о возможностях дистанционного обучения. Заниматься или нет — это их выбор.

— Госпитализированные студенты тоже получили индивидуальные задания и всю информацию по поводу организации учебного процесса. Это их право — заниматься или нет. Все зависит от состояния наших студентов.