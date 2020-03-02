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«Эфир в Instagram посмотрели 8 тысяч человек». Как дела у госпитализированных студентов БНТУ
02.03.2020 13:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Одногруппники студента из Ирана, у которого
Егор учится на втором курсе механико-технологического факультета БНТУ — в одной группе
В тот день, рассказывает Егор, он получил больше 300 сообщений в разных соцсетях. Многие спрашивали: «А что, правда, у тебя коронавирус?» Это, конечно, было неправда. Поэтому, чтобы ответить на все вопросы и успокоить своих знакомых и незнакомых, Егор провел прямой эфир
Под медицинское наблюдение, рассказывает Егор, поместили всю группу, а это 26 человек. В одной палате с ним лежит еще три парня. Большую часть времени они находятся в масках. Сейчас все чувствуют себя нормально — физически и морально. Хотя до момента, пока не было известно результатов анализов, атмосфера была немного напряженной.
Медицинский персонал, рассказывает Егор, заходит к ним в палату в полной экипировке: бахиллах, костюмах, перчатках.
— Грубо говоря, голого участка тела на них нет. Все очень внимательно соблюдают меры предосторожности. А вообще, врачи очень крутые, свою работу делают качественно. Нет такого, что кто-то заходит и пугает. Наоборот. Настроение у всех хорошее, и нам они стараются его поддерживать. Большое спасибо им за это.
Завтрак, обед, полдник и ужин ребятам приносят в палату по расписанию.
— Понятное дело, что это не ресторан. Еда полезная, но постная. Иногда хочется разнообразить свои вкусовые рецепторы. Поэтому родители и друзья, кто может, привозят что-то еще. Понятно, что видеться с ними мы не можем: мы даже на улицу не выходим. Они оставляют пакеты внизу, персонал их забирает и приносит нам в палату.
С семьей Егор общается по интернету. Говорит, что родители очень волновались из-за всего, что произошло. Сейчас все более-менее успокоились.
— А чем занимаетесь с одногруппниками? Все-таки находиться в закрытом помещении скучно.
— Мы все сообразили, что в палате есть розетки. Поэтому смотрим фильмы, играем в онлайн-игры вместе. Разговариваем. Как можно, так и коротаем время. Из-за того что мы проучились вместе почти два года и хорошо знаем друг друга, нам не бывает скучно. Скучно может быть до того момента, пока все спят. Когда все просыпаются, скука улетучивается.
Находясь в больнице, Егор рассказывает своим подписчикам, что у них с ребятами происходит, проводит прямые эфиры. Первый записал с соседями по палате. Его посмотрело более восьми тысяч человек. Второй — с одногруппником из Ирана. В родном Жодино, говорит Егор, он теперь стал популярной личностью, о которой говорят многие.
— Не считая СМИ, я чуть ли не единственный человек, который об этом говорит.
Про университет и учебу Егор просит вопросов пока не задавать.
— Мы очень мало знаем по этому поводу. Выйдем отсюда — будем разбираться.
Как
— Госпитализированные студенты тоже получили индивидуальные задания и всю информацию по поводу организации учебного процесса. Это их право — заниматься или нет. Все зависит от состояния наших студентов.
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Как теперь выглядят их дни и чем они спасаются от скуки, один из студентов рассказал TUT.BY.
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