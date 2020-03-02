Сотрудничество стран СНГ в образовании обсудят в Минске

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2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание рабочей группы Совета по сотрудничеству в области образования государств — участников СНГ состоится 2 марта в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Участники обсудят доработку проекта соглашения о сотрудничестве в области аккредитации образовательной деятельности организаций и учреждений образования стран Содружества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Предложение о разработке проекта соглашения инициировано Министерством образования и науки России и Советом Межпарламентской ассамблеи государств СНГ в апреле 2017 года.

Для независимой оценки качества образования и общественной аккредитации, а также подготовки проекта соглашения была создана комиссия в области обеспечения качества образования государств СНГ, руководство которой возложено на Росаккредагентство. Проект соглашения подготовлен комиссией и поступил в Исполнительный комитет СНГ в январе 2020 года. В разработке документа приняли участие члены комиссии от Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана.

Целью государственной аккредитации образовательной деятельности является подтверждение ее соответствия установленным национальными законодательствами стандартам подготовки специалистов в организациях и учреждениях образования государств Содружества. Предусмотрено создание совместного аккредитационного органа, который будет принимать согласованное решение о государственной аккредитации образовательной деятельности организаций и учреждений образования стран СНГ или об отказе в ней по результатам мониторинга и анализа представленных образовательных программ в отношении каждого уровня образования по каждой специальности.

БЕЛТА