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В Светлогорском районе рыбак вышел на тонкий лед и провалился
02.03.2020 10:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Светлогорском районе 70-летний рыбак провалился под лед. К счастью, его удалось спасти,
Инцидент произошел днем 1 марта недалеко от деревни Здудичи в пойме реки Березина. Мужчина вышел на лед, толщина которого, по предварительным данным, составляла 2−3 см, половить рыбу и провалился.
Местные жители вытащили рыбака при помощи веревки. С переохлаждением пенсионера доставили в больницу.
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Местные жители вытащили рыбака при помощи веревки. С переохлаждением пенсионера доставили в больницу.
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