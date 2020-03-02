В Светлогорском районе рыбак вышел на тонкий лед и провалился

Источник материала: Tut.by

В Светлогорском районе 70-летний рыбак провалился под лед. К счастью, его удалось спасти, сообщили в МЧС.





Инцидент произошел днем 1 марта недалеко от деревни Здудичи в пойме реки Березина. Мужчина вышел на лед, толщина которого, по предварительным данным, составляла 2−3 см, половить рыбу и провалился.

Местные жители вытащили рыбака при помощи веревки. С переохлаждением пенсионера доставили в больницу.