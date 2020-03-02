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Семиклассники лунинецкой школы собрали деньги себе на подарки, но передали их на лечение малышки с СМА

02.03.2020 15:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученики средней школы № 1 Лунинца решили перечислить все собранные на подарки к 23 февраля и 8 марта деньги четырехмесячной Софии Жагунь, которой нужно 2,5 млн долларов на лечение. Об этом сообщает «Медиа-Полесье».


Семиклассники с плакатом в поддержку Софии. Фото: Скрин-шот видео

О состоянии девочки детям рассказали родители. Школьники решили отказаться от подарков и перечислить собранные на подарки средства на счет Софии.

Ребята также подготовили плакат с фото малышки и разместили в школе на 1 этаже, чтобы их примеру мог последовать каждый.

Напомним, в Брестской области один за другим проходят масштабные флешмобы в поддержку Софии Жагунь. 8 февраля в Ганцевичах милиционеры, спасатели, волонтеры, учителя и чиновники райисполкома на городском аэродроме выстроили свои автомобили в надпись HELP.

Флешмоб также провели ученики областного кадетского училища. Около 80 кадетов в коротком видеоотчете рассказали историю девочки, а затем выстроились на плацу, образовав фразу «Соня живи».

Девочку поддержали учителя и ученики Ганцевичского лицея, пружанской гимназии, брестские художники и артисты.

София родилась 14 ноября прошлого года. Через два месяца врачи поставили девочке диагноз «спинальная мышечная атрофия 1 типа».

«Лечения в нашей стране не существует, но есть решение этой проблемы в других странах. Исцеление может наступить от препарата „Золгенсма“. Правда, стоимость лечения очень большая — 2,5 миллиона долларов», — указано на странице помощи девочки в соцсетях.

Родители объявили сбор средств на лечение дочери. На 1 марта собрано 331 242 доллара.

Помощь девочке можно так:

Номер телефона МТС, для пополнения баланса: +375297354343

Карта МТБанк 5 351 041 071 592 016 срок до 07/22

PayPal: dimitri. scharavin89@mail.ru

Яндекс деньги: 4100111604047338
Благотворительные счета открыты на ZHAHUN YULIYA

БАНК ЦБУ 117 ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» УНП200369858 МФОAKBBBY21802

Белорусский рубль
Транзитный счет №BY05AKBB38193821096561300000 на благотворительный счет №
BY96 AKBB 3134 0000 1476 4132 0117

Доллары США
Транзитный счет № BY74AKBB38193821125421300000 на благотворительный счет №
BY81 AKBB 3134 0000 1476 5132 0117

Евро
Транзитный счёт №BY74AKBB38193821125421300000 на благотворительный счёт № BY66 AKBB 3134 0000 1476 6132 0117

Российские рубли
Транзитный счёт № BY74AKBB38193821125421300000 на благотворительный счет №
BY51 AKBB 3134 0000 1476 7132 0117

Карта Беларусбанк
6711 7700 1842 9519
до 01/23

Карта Сбербанк России
5336 6903 7487 9338
до 05/22
Anjelika Kartineva владелец Анжелика Юрьевна

Цель: для зачисления на благотворительные счета, открытые на имя Жагунь Юлия Павловна, на лечение в США дочери Жагунь Софии Евгеньевны

 
 
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