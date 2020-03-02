|
Семиклассники лунинецкой школы собрали деньги себе на подарки, но передали их на лечение малышки с СМА
02.03.2020 15:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ученики средней школы № 1 Лунинца решили перечислить все собранные на подарки к 23 февраля и 8 марта деньги четырехмесячной Софии Жагунь, которой нужно 2,5 млн долларов на лечение. Об этом сообщает
О состоянии девочки детям рассказали родители. Школьники решили отказаться от подарков и перечислить собранные на подарки средства на счет Софии.
Ребята также подготовили плакат с фото малышки и разместили в школе на 1 этаже, чтобы их примеру мог последовать каждый.
Напомним, в Брестской области один за другим проходят масштабные флешмобы в поддержку Софии Жагунь. 8 февраля в Ганцевичах милиционеры, спасатели, волонтеры, учителя и чиновники райисполкома на городском аэродроме выстроили свои автомобили в
Флешмоб также провели ученики областного кадетского училища. Около 80 кадетов в коротком видеоотчете рассказали историю девочки, а затем выстроились на плацу, образовав
Девочку поддержали учителя и ученики Ганцевичского лицея, пружанской гимназии, брестские художники и артисты.
София родилась 14 ноября прошлого года. Через два месяца врачи поставили девочке диагноз «спинальная мышечная атрофия 1 типа».
«Лечения в нашей стране не существует, но есть решение этой проблемы в других странах. Исцеление может наступить от препарата „Золгенсма“. Правда, стоимость лечения очень большая — 2,5 миллиона долларов», — указано на
Родители объявили сбор средств на лечение дочери. На 1 марта собрано 331 242 доллара.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семиклассники лунинецкой школы собрали деньги себе на подарки, но передали их на лечение малышки с СМА
Ей нужно собрать 2,5 миллиона долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)