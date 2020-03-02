В минском аэропорту задержан находящийся в международном розыске иностранец с поддельным паспортом

Источник материала: Tut.by

В столичном аэропорту пограничники задержали мужчину, пытавшегося попасть на самолет с поддельным паспортом. Кроме того, выяснилось, что он находится в международном розыске. Подробности сообщает Государственный пограничный комитет.

Около полудня 28 февраля при оформлении на рейс «Минск-Киев» подозрение у пограничников вызвал паспорт 29-летнего гражданина Монголии. Проведенная спецпроверка показала, что в документе целиком заменена страница с данными о его владельце.

Задержанный сознался, что паспорт поддельный. Он раздобыл его через знакомых, заплатив 1100 долларов. Со слов мужчины, ему не 29, а 26 лет.

Личность задержанного устанавливают, он помещен в изолятор временного содержания. Кроме административной ответственности за нарушение правил пребывания и попытку незаконного пересечения границы, иностранцу грозит ограничение свободы на срок до двух лет за использование поддельного документа.