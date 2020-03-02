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«Хочу сдать анализ на коронавирус». Вернувшиеся из-за границы рассказали, как пытались провериться

02.03.2020 15:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из пассажиров рейса Баку-Минск, на котором летел иранский студент, решил перестраховаться и сдать анализ на коронавирус. Но мужчине медики посоветовали: если его ничего не беспокоит, то и приезжать в больницу не стоит. Другой минчан Сергей, прилетев из Таиланда, сам обратился в скорую. Он рассказал TUT.BY, сколько номеров ему пришлось набрать, прежде чем смог получить консультацию, и как отстоял в небольшой очереди в инфекционной больнице на сдачу анализов.


Фото: Reuters

— В пятницу, 28 февраля, мои друзья и знакомые стали бросать мне ссылку на новости: в Беларуси выявлен первый случай коронавируса у иранского студента, который летел самолетом Баку-Минск. Дело в том, что я тоже летел этим рейсом! Конечно, волновался, у меня пятеро детей, внучка. Позвонил в инфекционную больницу, спросили, как чувствую, да отлично! Сказали не надо никуда обращаться, раз все хорошо, — рассказывает TUT.BY Автандил, пассажир рейса Баку-Минск. — Меня это не успокоило, в субботу поехал в частный центр, думал, платно сдам анализы. Там ответили, это не в их компетенции. Минздрав говорил, что будут открыты пункты сдачи анализов, но где они?

Автандил не единственный, кто решил в прошлую пятницу перестраховаться и сдать анализы на коронавирус. Например, у минчанина Сергея это получилось, но не с первого раза. Пришлось потратить не один час, чтобы понять, как действовать в такой ситуации и куда обращаться за помощью.

— Две недели назад я через Абу-Даби возвращался из Таиланда и в самолете была большая группа китайцев. А когда на прошлой неделе появился насморк, сопоставил все и решил провериться, чтобы никого не заразить, — рассказывает TUT.BY Сергей.

Так совпало, что в этот же день Минздрав заявил про первый выявленный случай коронавируса. По словам Сергея, сперва он позвонил в скорую, его перенаправили в отдел госпитализации, оттуда — в минскую инфекционную больницу на Кропоткитна, в уже там в приемное отделение. По телефону сообщили: просто так тест сделать нельзя, но он может лечь в больницу. В итоге Сергей пришел в инфекционную больницу сам.

— Уже висело объявление о карантине, объяснил, что хочу сдать анализ на коронавирус. Меня пропустили, перед боксом в очереди стояли три человека, полчаса ушло на ожидание, еще час на саму процедуру. Сама по себе она занимает секунд 30, берут мазок палочкой из горла и носа, но пока все осмотрят: медсестра, врач, начмед. Все они заходили в специальном костюме химзащиты, — вспоминает Сергей.

Минчанину предложили госпитализацию, но он отказался. Не видит смысла проводить 14 дней на карантине, если его беспокоит только насморк, температуры нет.

— После того, как я побыл в больнице и увидел все изнутри, появилось несколько предложений к здравоохранению. Во-первых, ускорить процедуру теста, чтобы человек ждал результаты анализа не три дня, а несколько часов. Иначе что ему делать в эти дни? Не выходить из дома и изолировать себя от других? Например, в России это занимает 2−4 часа. Во-вторых, медики могут не ждать, пока человек к ним приедет, а сами выезжать на дом в пациенту. Такая схема работает в Дании, — перечисляет свои предложения Сергей. — В-третьих, чтобы по 103 давали четкие указания, кому положен тест, где его можно сделать, есть ли возможность сделать это платно.

В пятницу днем Сергей сдал анализ и уже ночью ему представитель Минздрава связался с ним по социальной сети и сообщил: результат теста отрицательный.

Напомним, Минздрав сообщил, что проверит всех граждан, которые после 20 февраля приехали в Беларусь из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии, где зафиксированы наибольшие показатели заболеваемости новым коронавирусом. В связи с тем, что количество пациентов, которых нужно обследовать и госпитализировать, увеличилось, Минздрав расширил перечень больниц, где их будут размещать. В ближайшее время медики обещают дать четкое разъяснение по тому, кому и куда надо обращаться.

 
Теги: Минск
 
 
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Один из пассажиров рейса Баку-Минск, на котором летел иранский студент, решил перестраховаться и сдать анализ на коронавирус. Но мужчине медики посоветовали: если...
 
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