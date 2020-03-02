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В Бресте под наблюдением из-за коронавируса находятся шесть человек. Признаков болезни нет
02.03.2020 16:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В инфекционном отделении Брестской областной клинической больницы находятся шесть человек, которые ехали из Италии. Об этом TUT.BY сообщил помощник заместителя председателя Брестского облисполкома Евгений Викторович. Признаков коронавируса у них не обнаружено.
Под наблюдением врачей находится семья, которая ехала с дочерью из Милана, а также
В больницах Брестской области, чтобы не допустить распространение острых распираторных инфекций,
Напомним, 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии,
Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.
1 марта Министерство здравоохранения
Белоруска и двое ее коллег были вызваны в учреждение здравоохранения в связи с тем, что они были непродолжительное время в Северной Италии. Все они госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу.
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Они пробудут в инфекционном отделении областной больницы положенные 14 дней.
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