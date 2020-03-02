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В Бресте под наблюдением из-за коронавируса находятся шесть человек. Признаков болезни нет

02.03.2020 16:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В инфекционном отделении Брестской областной клинической больницы находятся шесть человек, которые ехали из Италии. Об этом TUT.BY сообщил помощник заместителя председателя Брестского облисполкома Евгений Викторович. Признаков коронавируса у них не обнаружено.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Под наблюдением врачей находится семья, которая ехала с дочерью из Милана, а также три водителя-экспедитора, следовавшие из северной Италии. Они пробудут в инфекционном отделении положенные 14 дней.

В больницах Брестской области, чтобы не допустить распространение острых распираторных инфекций, ввели временное ограничение на плановые госпитализации в стационар. Это не касается пациентов онкологического профиля и тех, кто нуждается в высокотехнологичных оперативных вмешательствах. Экстренная помощь, как и положено, оказывается незамедлительно и в полном объеме.

Напомним, 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Парень прилетел рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.

1 марта Министерство здравоохранения сообщило, что в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV. Тесты выполняли в рамках активного лабораторного контроля за гражданами, которые вернулись из эпидемиологически неблагоприятных районов. Такие мероприятия сейчас проходят по всей стране.

Белоруска и двое ее коллег были вызваны в учреждение здравоохранения в связи с тем, что они были непродолжительное время в Северной Италии. Все они госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу.

Сейчас состояние всех троих удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные.

 
 
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Они пробудут в инфекционном отделении областной больницы положенные 14 дней.
 
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