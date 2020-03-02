До +15°С ожидается в первую неделю марта в Могилевской области

Источник материала: Кировец

Средняя месячная температура воздуха в марте в Могилевской области ожидается на 1-3°С выше нормы (норма по региону -2 -4°С). Месячное количество осадков на большей части территории области предполагается в пределах нормы (норма 33-39 мм). Погоду ближайших суток будет определять область пониженного атмосферного давления и неустойчивая воздушная масса. Атмосферное давление существенно не изменится.

3 марта (вторник): облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории дожди, днем без существенных осадков. Вероятность осадков в Могилеве ночью и утром 80-90%, днем — 10-15%.

Ветер южной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью по области 0 +5°С, в Могилеве +3 +5°С. Днем +8 +13°С и +9 +11°С.



4 марта (среда): облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер южный 5-10 м/с. Ночью +3 +8°С, днем +8 +13°С.



По предварительному прогнозу Могилевоблгидромета, во второй половине недели воздух местами прогреется до 15 градусов тепла.



5 марта (четверг): облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с.

Ночью +3 +8°С; днем +8 +13°С, местами до +15°С.



6 марта (пятница): ночью и утром на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, ночью и утром слабый туман.

Ночью +1 +6°С; днем +5 +10°С, местами до +15°С.



7 марта (суббота): ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные осадки (в основном дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.

Ночью 0 +5°С, при прояснениях до -2°С. Днем +4 +9°С, местами до +12°С.



8 марта (воскресенье). Местами кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -2 +3°С, максимальная днем +3 +8°С.