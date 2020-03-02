Творческая встреча с Еленой Брицкой «Зеркало души»

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Елена рассказала о своем сборнике «Зеркало жизни». В него вошли самые лучшие художественно-публицистические очерки последних 20 лет: реальные истории из жизни борисовчан и личного опыта (философские, курьёзные, иногда смешные, иногда опасные).

Отвечая на вопросы аудитории, Елена Брицкая рассказала о названии книги, о том, как пишется в соавторстве, ведь каждый творческий человек – индивидуалист. О том, как рождаются стихи, и что более сложно создавать: прозу или поэзию. О журналистском опыте: наиболее интересных интервью (например, с Михаилом Боярским, Александрой Герасименей, Таисией Повалий) и любимых темах репортажей. Поделилась с гостями встречи творческими планами.

В заключение мероприятия Елена провела автограф-сессию.

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