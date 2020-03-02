В УКСе Гомеля пока не могут ответить, как потратят 1,5 млн, выделенные на благоустройство площадки и флагшток

Источник материала: Tut.by

В УКСе города Гомеля пока не могут рассказать, как будут потрачены почти 1,5 млн рублей, которые планируют пустить на благоустройство площади Ленина с установкой флагштока.



Фото предоставил «Институт Гомельгражданпроект»

В УКСе рассказали, что проектно-сметной документации на объект пока нет, а потому и говорить о том, как будет обустроена площадка у флагштока рано. Вместе с тем, согласно объявлению на сайте госзакупок, УКС ищет подрядную организацию, которая произведет все строительные работы, а предполагаемое место строительства уже обнесли забором.

— Я пока не видел никаких документов. Могу только сказать, что помимо работ по установке флагштока еще будут работы по замене тротуарной плитки. Она не золотая, простая, цветная. Это пока все, что знаю, — ответил TUT.BY заместитель директора по производству Управления капитального строительства города Гомеля Леонид Разумов.





Напомним, недавно стало известно о том, что ко Дню Победы в Гомеле на площади Ленина планируют установить 60-метровый флагшток. Металлическая стойка будет включать механический и ручной подъем флага, размер его полотнища составит 12×6 метров. Устройством свайного основания занимается «Буровая компания «Дельта».

На сайте госзакупок появилось объявление о тендере на проведение работ по его установке, а также благоустройству территории вокруг. Цена заказа — почти 1,5 млн рублей. Деньги на это планируют взять из местного бюджета.

Некоторые горожане возмущены такой инициативой местных властей и считают стоимость объекта запредельной. Гомельчане уже создали петицию против строительства нового флагштока. На данный момент ее подписали уже почти 4,5 тысячи человек.