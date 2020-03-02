|
В УКСе Гомеля пока не могут ответить, как потратят 1,5 млн, выделенные на благоустройство площадки и флагшток
02.03.2020 17:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В УКСе города Гомеля пока не могут рассказать, как будут потрачены почти 1,5 млн рублей, которые планируют пустить на благоустройство площади Ленина с установкой флагштока.
В УКСе рассказали, что проектно-сметной документации на объект пока нет, а потому и говорить о том, как будет обустроена площадка у флагштока рано. Вместе с тем, согласно объявлению на сайте госзакупок, УКС ищет подрядную организацию, которая произведет все строительные работы, а предполагаемое место строительства уже обнесли забором.
— Я пока не видел никаких документов. Могу только сказать, что помимо работ по установке флагштока еще будут работы по замене тротуарной плитки. Она не золотая, простая, цветная. Это пока все, что знаю, — ответил TUT.BY заместитель директора по производству Управления капитального строительства города Гомеля Леонид Разумов.
Напомним, недавно
На сайте госзакупок
Некоторые горожане возмущены такой инициативой местных властей и считают стоимость объекта запредельной. Гомельчане уже
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В УКСе Гомеля пока не могут ответить, как потратят 1,5 млн, выделенные на благоустройство площадки и флагшток
В УКСе города Гомеля пока не могут рассказать, как будут потрачены почти 1,5 млн рублей, которые планируют пустить на благоустройство площади Ленина с установкой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)