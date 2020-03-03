Случаи коронавируса в Беларуси, куда хотят убрать секонды и странное в мультиках - все за вчера

Минздрав подтвердил, что в Беларуси выявлено три случая коронавируса, но результаты еще перепроверят в лабораториях ВОЗ. О первых двух случаях мы писали ранее. Третий случай коронавируса был обнаружен в Витебске , у дизайнера Татьяны, которая в конце февраля по работе была на выставке в Милане. Мы поговорили с женщиной, она в больнице, находится в отдельном боксе. Ни с кем не контактирует, там даже замкнутый воздухообмен. Муж и четверо детей тоже в больнице, семья общается по видеосвязи. Известно, что с женщиной контактировали 26 человек. Витебске в больнице 26 человек, контактировавших с женщиной, у которой подозрение на коронавирус">Всех отправили на карантин в медучреждение. На предприятии, где работает Татьяна, в понедельник все работали в штатном режиме . Кроме того, в Милане были и сотрудники «Белвеста» , после возвращения люди проявили бдительность и сдали анализы на коронавирус. Но самостоятельно провериться не так уж и просто — почитайте истории наших читателей . А вот кое-что о коронавирусе рассказывает врач-инфекционист.