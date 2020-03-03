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Случаи коронавируса в Беларуси, куда хотят убрать секонды и странное в мультиках - все за вчера

03.03.2020 07:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Только посмотрите, какая погода нас ждет в первую неделю весны. Воздух прогреется в некоторых районах до плюс 16 градусов. Но еще обещают дожди, а кое-где — мокрый снег и гололед. А мы пока расскажем, что случилось вчера.

О КОРОНАВИРУСЕ

  • Минздрав подтвердил, что в Беларуси выявлено три случая коронавируса, но результаты еще перепроверят в лабораториях ВОЗ. О первых двух случаях мы писали ранее. Третий случай коронавируса был обнаружен в Витебске, у дизайнера Татьяны, которая в конце февраля по работе была на выставке в Милане. Мы поговорили с женщиной, она в больнице, находится в отдельном боксе. Ни с кем не контактирует, там даже замкнутый воздухообмен. Муж и четверо детей тоже в больнице, семья общается по видеосвязи. Известно, что с женщиной контактировали 26 человек. Витебске в больнице 26 человек, контактировавших с женщиной, у которой подозрение на коронавирус">Всех отправили на карантин в медучреждение. На предприятии, где работает Татьяна, в понедельник все работали в штатном режиме. Кроме того, в Милане были и сотрудники «Белвеста», после возвращения люди проявили бдительность и сдали анализы на коронавирус. Но самостоятельно провериться не так уж и просто — почитайте истории наших читателей. А вот кое-что о коронавирусе рассказывает врач-инфекционист.


  • БНТУ попросило всех студентов, которые покинули пределы Минска, вернуться. В вузе считают, что «проживание в общежитии и в целом ограничение выездов за пределы Минска, позволят создать эффективную систему необходимой профилактики, что значительно уменьшит возможные риски для всех». Вуз налаживают процесс обучения удаленно. Все студенты, в том числе и госпитализированные, получили индивидуальные задания, лекции ведут в формате онлайн-вебинаров на Youtube. Узнали, чем занимаются ребята, попавшие на карантин из-за того, что контактировали с одногруппником, у которого обнаружили коронавирус. Ребята молодцы, поддерживают друга друга.

  • Между прочим, ЕГУ в Литве тоже на две недели переводит студентов на дистанционное обучение. Напомним, в Литве зафиксирован один случай коронавируса. Минобр страны-соседки и вовсе порекомендовал всем вузам по возможности организовать учебный процесс онлайн.

  • Речицкие школьники вернулись из Италии. Их решено отправить на две недели под наблюдение медиков. Детей разместили в местном социально-педагогическом центре. Они вернулись из того региона Италии, где не зарегистрированы случаи коронавируса.

  • Наверное, многие из вас уже видели это письмо, где сообщают о якобы выявленных случаях коронавируса в Беларуси. Это фейк. Раз уж заговорили о фейках, вот еще один. Российский Первый канал сообщил о смерти в Беларуси от коронавируса. Минздрав эту информацию опровергает, МИД обещает отреагировать.

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

  • «Беллегпром» хочет честной конкуренции и предлагает убрать магазины «секонд-хэнд» из крупных городов. А еще концерн планирует открыть в этом году семь мультибрендовых магазинов «made in Belarus». Кстати, по данным Белстата, в прошлом году Беларусь импортировала б/у одежды на 87,3 миллиона долларов. А откуда к нам завозят эту самую б/у одежду?

  • Что там у нас с нефтью? Наши источники говорят, что Беларусь насобирала на март почти 1 млн тонн. Откуда прибудет нефть? Хватит ли нам таких объемов? Читайте в заметке. Тем временем Казахстан заявил, что готов поставлять нефть в нашу страну по цене, включающей экспортную пошлину, а Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти.

  • Никак не закончится история с польскими дозволами. Чиновники уже представили свои предложения о том, как изменить инструкцию по распределению разрешений. Но перевозчики все равно недовольны. Предприниматели твердо убеждены: главная ошибка Минтранса — распределение дозволов по «провальной» формуле. Перевозчики требуют вернуть все, как было раньше.

  • В Гомельском районе неизвестный пытался ограбить банк. Мужчина потребовал у кассира деньги, у него в руках был предмет, похожий на пистолет. Работник банка не растерялась и нажала тревожную кнопку. Мужчину ищут.

  • В 2016 году автовокзал «Восточный» в столице закрыли. Все это время здание продавали на аукционе. Это ни к чему не привело. И вот вокзал снова начнет работать. Удивлены? Мы тоже.


  • Необычный процесс идет в Верховном суде по делу о коррупции в отношении экс-главы Минского районного суда. Мужчина защищает себя сам, он отказался от назначенного адвоката, поскольку ранее следователь не допустил к защите его супругу и племянника. А в Могилеве осудили бывшего капитана юстиции из управления Следственного комитета по Могилевской области. По одной статье — получение взятки — его оправдали. По четырем остальным признали виновным.

  • Власти утверждали, что в новой схеме расчета зарплат бюджетников попытались учесть все нюансы и специфику работы в каждой из отраслей. Однако практики говорят, что некоторые несовершенства в ней все-таки есть. Спросили у бухгалтера и профсоюза, что они думают о новой системе оплаты труда и какие недочеты в ней видят.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Сейчас в стране несколько семей собирают деньги на лечение дочерей с СМА. Нужны огромные суммы — более 2 млн долларов каждой. В Лунинце вот семиклассники собрали деньги себе на подарки, но решили отдать их на лечение одной крошки. Отличные ребята!
  • В феврале курс доллара переступил четырехлетний максимум и уверенно пошел вперед. Евро не отставал от американца и укрепился по отношению к белорусскому рублю почти на 5%. Спросили у экспертов, по какому сценарию будут развиваться события на валютном рынке в марте.

  • Представьте, как было бы круто вместо перекура на работе ходить на пляж. А некоторые так и делают. Поговорили с белорусами, которые уезжают зимовать в теплые края. Ребята рассказали, что расходы на такую жизнь вполне посильны, некоторые еще умудряются и откладывать деньги.


  • Очень подробно наш эксперт по жилой недвижимости Наталья Литовская разбирает то, как у нас не защищают добросовестного покупателя. Обязательно почитайте, особенно, если собираетесь покупать жилье. И ловите бонус — классный интерьер.

  • С какими невероятно позитивными минчанами мы познакомились. Встрейчате в новом выпуске Humans of Minsk девушку, которая работает в «МакДональдс» по призванию, таксиста, который самостоятельно решает все свои вопросы и больше всего ценит семью, и женщину, которая всю жизнь посвятила своим детям, а сейчас дарит тепло чужим малышам, работая няней.

  • К нам обратилось несколько пилотов иностранных компаний. Они не могут продлить свидетельства, которые получили в Беларуси. Люди оказались в замкнутом круге: продлить свидетельства они не могут, соответственно и работать тоже не могут. Как так получилось?

  • Карьер на углу Мельникайте и Заславской хранит трагедию примерно 5000 евреев минского гетто, второго по величине в СССР. Большинство из них — женщины, старики, дети. В день памяти узников гетто, расстрелянных 2 марта 1942 года, мы вспомнили события с помощью очевидцев и работы художника Хаима Лившица.

  • Мы начинаем новый проект, называется он «(Не)маленький человек». Он о людях, работу которых общество зачастую не замечает. Встречайте первого героя — 28-летнего кочегара Артема.

  • Трагедия случилась в пятницу на вечеринке блогера в Москве. Там в бассейн бросили 25 кг сухого льда — в итоге погибли три человека. И вот многие бросились осуждать и блогера, и компанию: мол, как можно было не знать про опасность, и что девушка горюет как-то не так. Вопрос один: кто дал право судить?

Все новости понедельника, 2 марта

Кстати, вы любите мультфильмы? А не обращали внимания, сколько странных моментов в любимых картинках из детства? Ну, например, курящий Волк из «Ну, погоди!» или крокодил Гена с трубкой, манипулирующий всеми ослик Иа. Переходите по ссылке — взгляните на привычные вещи по-новому. И еще немного о прошлом: смотрите, сколько интересных и странных обрядов на Масленицу было в ходу у наших предков. Удачного дня!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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