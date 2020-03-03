Случаи коронавируса в Беларуси, куда хотят убрать секонды и странное в мультиках - все за вчера

Только посмотрите, какая погода нас ждет в первую неделю весны. Воздух прогреется в некоторых районах до плюс 16 градусов. Но еще обещают дожди, а кое-где — мокрый снег и гололед. А мы пока расскажем, что случилось вчера.
О КОРОНАВИРУСЕ
Минздрав подтвердил, что в Беларуси выявлено три случая коронавируса, но результаты еще перепроверят в лабораториях ВОЗ. О первых двух случаях мы писали ранее. Третий случай коронавируса был обнаружен в Витебске, у дизайнера Татьяны, которая в конце февраля по работе была на выставке в Милане. Мы поговорили с женщиной, она в больнице, находится в отдельном боксе. Ни с кем не контактирует, там даже замкнутый воздухообмен. Муж и четверо детей тоже в больнице, семья общается по видеосвязи. Известно, что с женщиной контактировали 26 человек. Витебске в больнице 26 человек, контактировавших с женщиной, у которой подозрение на коронавирус">Всех отправили на карантин в медучреждение. На предприятии, где работает Татьяна, в понедельник все работали в штатном режиме. Кроме того, в Милане были и сотрудники «Белвеста», после возвращения люди проявили бдительность и сдали анализы на коронавирус. Но самостоятельно провериться не так уж и просто — почитайте истории наших читателей. А вот кое-что о коронавирусе рассказывает врач-инфекционист.
БНТУпопросило всех студентов, которые покинули пределы Минска,вернуться. В вузе считают, что «проживание в общежитии и в целом ограничение выездов за пределы Минска, позволят создать эффективную систему необходимой профилактики, что значительно уменьшит возможные риски для всех». Вуз налаживаютпроцесс обучения удаленно. Все студенты, в том числе и госпитализированные, получили индивидуальные задания, лекции ведут в формате онлайн-вебинаров на Youtube. Узнали,чем занимаются ребята, попавшие на карантиниз-за того, что контактировали с одногруппником, у которого обнаружили коронавирус. Ребята молодцы,поддерживают друга друга.
Между прочим, ЕГУ в Литве тоже на две недели переводит студентов на дистанционное обучение. Напомним, в Литве зафиксирован один случай коронавируса. Минобр страны-соседки и вовсе порекомендовал всем вузам по возможности организовать учебный процесс онлайн.
Речицкие школьники вернулись из Италии. Их решено отправить на две недели под наблюдение медиков. Детей разместили в местном социально-педагогическом центре. Они вернулись из того региона Италии, где не зарегистрированы случаи коронавируса.
Наверное, многие из вас уже видели это письмо, где сообщают о якобы выявленных случаях коронавируса в Беларуси. Это фейк. Раз уж заговорили о фейках, вот еще один. Российский Первый канал сообщил о смерти в Беларуси от коронавируса. Минздрав эту информацию опровергает, МИД обещает отреагировать.
ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
«Беллегпром» хочет честной конкуренции и предлагаетубрать магазины «секонд-хэнд» из крупных городов. А еще концерн планирует открыть в этом году семь мультибрендовых магазинов «made in Belarus». Кстати, по данным Белстата, в прошлом году Беларусь импортировала б/у одежды на 87,3 миллиона долларов. А откуда к нам завозят эту самую б/у одежду?
Никак не закончится история с польскими дозволами. Чиновники уже представили свои предложения о том, как изменить инструкцию по распределению разрешений. Но перевозчики все равно недовольны. Предприниматели твердо убеждены: главная ошибка Минтранса — распределение дозволов по «провальной» формуле. Перевозчики требуют вернуть все, как было раньше.
В Гомельском районе неизвестный пытался ограбить банк. Мужчина потребовал у кассира деньги, у него в руках был предмет, похожий на пистолет. Работник банка не растерялась и нажала тревожную кнопку. Мужчину ищут.
В 2016 году автовокзал «Восточный» в столице закрыли. Все это время здание продавали на аукционе. Это ни к чему не привело. И вот вокзал снова начнет работать. Удивлены? Мы тоже.
Необычный процесс идет в Верховном суде по делу о коррупции в отношении экс-главы Минского районного суда. Мужчина защищает себя сам, он отказался от назначенного адвоката, поскольку ранее следователь не допустил к защите его супругу и племянника. А в Могилеве осудили бывшего капитана юстиции из управления Следственного комитета по Могилевской области. По одной статье — получение взятки — его оправдали. По четырем остальным признали виновным.
Власти утверждали, что в новой схеме расчета зарплат бюджетников попытались учесть все нюансы и специфику работы в каждой из отраслей. Однако практики говорят, что некоторые несовершенства в ней все-таки есть. Спросили у бухгалтера и профсоюза, что они думают о новой системе оплаты труда и какие недочеты в ней видят.
В феврале курс доллара переступил четырехлетний максимум и уверенно пошел вперед. Евро не отставал от американца и укрепился по отношению к белорусскому рублю почти на 5%. Спросили у экспертов, по какому сценарию будут развиваться события на валютном рынке в марте.
Представьте, как было бы круто вместо перекура на работе ходить на пляж. А некоторые так и делают. Поговорили с белорусами, которые уезжают зимовать в теплые края. Ребята рассказали, что расходы на такую жизнь вполне посильны, некоторые еще умудряются и откладывать деньги.
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С какими невероятно позитивными минчанами мы познакомились. Встрейчате в новом выпуске Humans of Minsk девушку, которая работает в «МакДональдс» по призванию, таксиста, который самостоятельно решает все свои вопросы и больше всего ценит семью, и женщину, которая всю жизнь посвятила своим детям, а сейчас дарит тепло чужим малышам, работая няней.
К нам обратилось несколько пилотов иностранных компаний. Они не могут продлить свидетельства, которые получили в Беларуси. Люди оказались в замкнутом круге: продлить свидетельства они не могут, соответственно и работать тоже не могут. Как так получилось?
Карьер на углу Мельникайте и Заславской хранит трагедию примерно 5000 евреев минского гетто, второго по величине в СССР. Большинство из них — женщины, старики, дети. В день памяти узников гетто, расстрелянных 2 марта 1942 года, мы вспомнили события с помощью очевидцев и работы художника Хаима Лившица.
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Трагедия случилась в пятницу на вечеринке блогера в Москве. Там в бассейн бросили 25 кг сухого льда — в итоге погибли три человека. И вот многие бросились осуждать и блогера, и компанию: мол, как можно было не знать про опасность, и что девушка горюет как-то не так. Вопрос один: кто дал право судить?
Кстати, вы любите мультфильмы? А не обращали внимания, сколько странных моментов в любимых картинках из детства? Ну, например, курящий Волк из «Ну, погоди!» или крокодил Гена с трубкой, манипулирующий всеми ослик Иа. Переходите по ссылке — взгляните на привычные вещи по-новому. И еще немного о прошлом: смотрите, сколько интересных и странных обрядов на Масленицу было в ходу у наших предков. Удачного дня!
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