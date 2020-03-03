В Черикове семью покусала их собака. Люди отказались от антирабической вакцины - а пес оказался бешеным

Источник материала: Tut.by

В Черикове зарегистрирован случай бешенства у домашнего животного. От его укусов пострадали три человека, сообщает CherikovNews.



Pixabay

По словам помощника врача-эпидемиолога райЦГЭ Светланы Толпинской, члены одной семьи оказывали помощь своему подбитому автомобилем псу. Тот их кусал и царапал. Они обратились за медицинской помощью, но отказались от введения антирабических препаратов — а бешенство у животного позже получило лабораторное подтверждение.

Заразилась домашняя собака, вероятнее всего, при контакте с бешеным диким животным.

Бешенство (водобоязнь) — это острое инфекционное заболевание нервной системы, которое вызывается специфическим вирусом. Заболевание является смертельным как для животных, так и для людей. И если человек не обращается к врачу в течение 3 дней после укуса бешеным животным, вероятность того, что он выживет, составляет лишь 50%. Если человек начал проходить курс вакцинации только лишь на 20-й день, вероятность его гибели составляет 100%. А если после укуса своевременно обратиться за медицинской помощью и пройти курс вакцинации, то каких-либо последствий удается избежать, как минимум, в 96−98% случаев.

При первых признаках несвойственного поведения животное нужно немедленно показать ветеринарному врачу. В случае укуса или оцарапывания, нанесенного любым животным, следует немедленно обратиться в лечебно-профилактическое учреждение для получения квалифицированной медицинской помощи. Не следует убивать домашнее животное, покусавшее или оцарапавшее человека, за ним должно быть установлено 10-дневное ветеринарное наблюдение.