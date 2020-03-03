В Витебске ищут жертв предпринимателя, который брал деньги за ремонты, но не делал их

Источник материала: Tut.by

СК ищет людей, которые стали жертвами мошенничества предпринимателя, делавшего ремонт домов и монтаж окон.



Александр Ермолович

По данным следствия, 35-летний житель Витебска Александр Ермолович с июля 2017 по декабрь 2019 года размещал в интернете объявления, в которых «быстро, качественно и недорого» обещал отремонтировать дачные дома и сделать монтаж окон.

Мужчина получал предоплату за эти услуги, но потом оттягивал сроки исполнения, а деньги не возвращал.

Витеблянина обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Он — под стражей.

СК установил 5 эпизодов мошенничества, ущерб — более 13 тысяч рублей. Однако следствие считает, что потерпевших больше.

У Александра Ермоловича есть непогашенная судимость. В 2017-м его признали виновным в завладении имуществом путем обмана и осудили на 4 года без направления в исправительное учреждение. Но заниматься бизнесом суд не запретил — и Ермолович открыл ИП.

Если вы пострадали от действий мужчины на фото, сообщите об этом в СК по телефонам: +375 33 399−80−44 (круглосуточно) или 102.