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В Витебске ищут жертв предпринимателя, который брал деньги за ремонты, но не делал их

03.03.2020 08:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

СК ищет людей, которые стали жертвами мошенничества предпринимателя, делавшего ремонт домов и монтаж окон.


Александр Ермолович

По данным следствия, 35-летний житель Витебска Александр Ермолович с июля 2017 по декабрь 2019 года размещал в интернете объявления, в которых «быстро, качественно и недорого» обещал отремонтировать дачные дома и сделать монтаж окон.

Мужчина получал предоплату за эти услуги, но потом оттягивал сроки исполнения, а деньги не возвращал.

Витеблянина обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Он — под стражей.

СК установил 5 эпизодов мошенничества, ущерб — более 13 тысяч рублей. Однако следствие считает, что потерпевших больше.

У Александра Ермоловича есть непогашенная судимость. В 2017-м его признали виновным в завладении имуществом путем обмана и осудили на 4 года без направления в исправительное учреждение. Но заниматься бизнесом суд не запретил — и Ермолович открыл ИП.

Если вы пострадали от действий мужчины на фото, сообщите об этом в СК по телефонам: +375 33 399−80−44 (круглосуточно) или 102.

 
Теги: Витебск
 
 
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35-летний житель Витебска с июля 2017 по декабрь 2019 года размещал в интернете объявления, в которых «быстро, качественно и недорого» обещал отремонтировать дачные...
 
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