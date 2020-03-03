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В Витебске ищут жертв предпринимателя, который брал деньги за ремонты, но не делал их
03.03.2020 08:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
СК
По данным следствия, 35-летний житель Витебска Александр Ермолович с июля 2017 по декабрь 2019 года
Мужчина получал предоплату за эти услуги, но потом оттягивал сроки исполнения, а деньги не возвращал.
Витеблянина обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Он — под стражей.
СК установил 5 эпизодов мошенничества, ущерб — более 13 тысяч рублей. Однако следствие считает, что потерпевших больше.
У Александра Ермоловича есть непогашенная судимость. В 2017-м его признали виновным
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35-летний житель Витебска с июля 2017 по декабрь 2019 года размещал в интернете объявления, в которых «быстро, качественно и недорого» обещал отремонтировать дачные...
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