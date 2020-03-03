ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Март в Беларуси ожидается теплее обычного

03.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Март в Беларуси ожидается теплее обычного

Март в Беларуси ожидается теплее обычного, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Среднемесячная температура воздуха в марте ожидается на 1-3 градуса выше климатической нормы. То есть март будет теплее обычного, особенно за счет очень высоких температур в начале месяца. Во второй половине марта температурный фон прогнозируется близким к своим обычным значениям для этого периода времени. Месячное количество осадков на большей части территории Беларуси ожидается в пределах средних многолетних значений, но по стране они будут распределяться неравномерно», — сказали в Белгидромете.

Март — переходный месяц от зимы к весне. Началом климатической весны считается переход средней суточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону повышения, который происходит на юго-западе Беларуси 9-15 марта, в центральной части страны — 16-20 марта, на северо-востоке — 21-23 марта. Однако в сезоне 2019-2020 годов устойчивого перехода среднесуточной температуры к отрицательным значениям не произошло, то есть в течение зимнего сезона отмечались температуры, характерные для весны.

Климатическая норма для марта составляет от минус 1,4 на северо-востоке до 2,2 градуса тепла на юго-западе Беларуси. В зависимости от характера атмосферных процессов температура может значительно отличаться от средних многолетних значений. Так, теплее обычного на 3-4 градуса было в марте 1989, 1990, 2002, 2014, 2015, 2017 годов. Исключительно теплым со среднемесячной температурой на 5 градусов выше климатической нормы выдался март 2007 года, а температура марта 2014-го оказалась лишь на 0,1 градуса ниже данного показателя. Холоднее обычного было в марте 1963, 1964, 1969 и 1987 годов, когда среднемесячная температура оказалась на 6-7 градусов ниже нормы. Самый холодный март отмечался в 1952 году (на 9,2 градуса ниже средних многолетних значений).

Преобладающая дневная температура воздуха в марте изменяется от плюс 2,3 на востоке до 6,3 градуса тепла на юго-западе. Абсолютный максимум (плюс 23,1) зафиксирован в Лельчицах 19 марта в 1990 году. Температура воздуха ночью в среднем находится в пределах от минус 1,2 на юго-западе до 5 градусов мороза на севере и северо-востоке. Абсолютный минимум (минус 38) отмечен в Жлобине 8 марта 1964 года.

В среднем за месяц выпадает от 31 до 51 мм осадков. От года к году их количество может колебаться от 1-11 до 66-189 мм. В марте в среднем бывает 13-20 дней с осадками. За первый месяц весны, как правило, разрушается устойчивый снежный покров. Это происходит в юго-западной части страны в первой декаде марта, в центральной части — во второй декаде, на севере и северо-востоке страны — в третьей. За период с 2000 года устойчивый снежный покров отсутствовал в марте 2002, 2008, 2014, 2015 годов.

В марте в среднем отмечается 4-7 дней с туманами, в отдельные годы — 9-16 дней, 1-2 дня с гололедом, 1-3 дня с изморозью и 2-5 дней с метелями. В отдельные годы в марте бывает 1-3 дня с грозами.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Март в Беларуси ожидается теплее обычного, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Черикове семью покусала их собака. Люди отказались от антирабической вакцины - а пес оказался бешеным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика