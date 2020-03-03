В БГУ снизили стоимость обучения. Ненамного, но все же

Источник материала: Tut.by

Цены на обучение в Белорусском государственном университете снижены. Новый указ подписал ректор БГУ Андрей Король спустя всего 10 дней после их повышения . Приказ уже опубликован на сайте Белорусского государственного университета.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Поясняется, что решение принято «в связи с изменениями условий оплаты труда работников бюджетных организаций и на основании произведенных расчетов». Новые расценки вступают в силу 1 марта.

Цены не вернулись на уровень июльских, но они ниже тех, которые руководство вуза установило 17 февраля . Незначительно (всего на 36 рублей) подешевело обучение по специальности «Таможенное дело» на Факультете международных отношений. А вот стоимость обучения на Факультете философии и социальных наук по специальности «Психология» для студентов I-III курсов и их родителей стала ниже сразу на 174 рубля.

Вот как изменилась стоимость обучения «на дневном» на некоторых факультетах и специальностях.

Факультет / специальность Стоимость (приказ от 19.07.2019), в рублях Предыдущая стоимость (приказ от 17.02.2020), в рублях Новая стоимость (приказ от 27.02.2020), в рублях ФМО / Таможенное дело 4022 4460 4424 Факультет журналистики /

Журналистика 3642 4180 4006 Исторический /

Историко-архивоведение 2994 3420 3293 Механико-математический /

Компьютерная математика и системный анализ 2994 3420 3293 Биологический / Биохимия 3642 4180 4006 Экономический / Финансы и кредит 4022 4460 4424 ФФСН / Психология 3642 4180 4006 Факультет радиофизики и компьютерных

технологий / Компьютерная безопасность 3349 3760 3684

Отметим, что указанные суммы студенты платят лишь за первые три года обучения. На последних, четвертом и пятом курсах, стоимость чуть ниже.

Также напомним, что после повышения стоимости обучения в БГУ в середине февраля, решение поднять цены приняли еще несколько вузов: БНТУ, БГЭУ и Брестский государственный университет имени Пушкина. Студентов этих вузов наверняка интересует, возьмут ли и в этот раз их университеты пример с БГУ.