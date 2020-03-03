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В БГУ снизили стоимость обучения. Ненамного, но все же
03.03.2020 21:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Цены на обучение в Белорусском государственном университете снижены. Новый указ подписал ректор БГУ Андрей Король спустя всего 10 дней после их
Поясняется, что решение принято «в связи с изменениями условий оплаты труда работников бюджетных организаций и на основании произведенных расчетов». Новые расценки вступают в силу 1 марта.
Цены не вернулись на уровень июльских, но они ниже тех, которые руководство вуза
Вот как изменилась стоимость обучения «на дневном» на некоторых факультетах и специальностях.
Отметим, что указанные суммы студенты платят лишь за первые три года обучения. На последних, четвертом и пятом курсах, стоимость чуть ниже.
Также напомним, что после повышения стоимости обучения в БГУ в середине февраля, решение поднять цены
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17 февраля ректор БГУ Андрей Король подписал приказ о втором за учебный год повышении стоимости. А спустя 10 дней издал новый - и цены снизили.
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