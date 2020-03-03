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В БГУ снизили стоимость обучения. Ненамного, но все же

03.03.2020 21:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Цены на обучение в Белорусском государственном университете снижены. Новый указ подписал ректор БГУ Андрей Король спустя всего 10 дней после их повышения. Приказ уже опубликован на сайте Белорусского государственного университета.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Поясняется, что решение принято «в связи с изменениями условий оплаты труда работников бюджетных организаций и на основании произведенных расчетов». Новые расценки вступают в силу 1 марта.

Цены не вернулись на уровень июльских, но они ниже тех, которые руководство вуза установило 17 февраля. Незначительно (всего на 36 рублей) подешевело обучение по специальности «Таможенное дело» на Факультете международных отношений. А вот стоимость обучения на Факультете философии и социальных наук по специальности «Психология» для студентов I-III курсов и их родителей стала ниже сразу на 174 рубля.

Вот как изменилась стоимость обучения «на дневном» на некоторых факультетах и специальностях.

Факультет / специальность Стоимость (приказ от 19.07.2019), в рублях Предыдущая стоимость (приказ от 17.02.2020), в рублях Новая стоимость (приказ от 27.02.2020), в рублях
ФМО / Таможенное дело 4022 4460 4424
Факультет журналистики /
Журналистика		 3642 4180 4006
Исторический /
Историко-архивоведение		 2994 3420 3293
Механико-математический /
Компьютерная математика и системный анализ		 2994 3420 3293
Биологический / Биохимия 3642 4180 4006
Экономический / Финансы и кредит 4022 4460 4424
ФФСН / Психология 3642 4180 4006
Факультет радиофизики и компьютерных
технологий / Компьютерная безопасность		 3349 3760 3684

Отметим, что указанные суммы студенты платят лишь за первые три года обучения. На последних, четвертом и пятом курсах, стоимость чуть ниже.

Также напомним, что после повышения стоимости обучения в БГУ в середине февраля, решение поднять цены приняли еще несколько вузов: БНТУ, БГЭУ и Брестский государственный университет имени Пушкина. Студентов этих вузов наверняка интересует, возьмут ли и в этот раз их университеты пример с БГУ.

 
 
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17 февраля ректор БГУ Андрей Король подписал приказ о втором за учебный год повышении стоимости. А спустя 10 дней издал новый - и цены снизили.
 
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