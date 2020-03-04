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Дело о взрыве во время салюта 3 июля. Трое обвиняемых, одна погибшая и 11 пострадавших
04.03.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о взрывах во время салюта на День независимости в Минске: трое обвиняемых, российская пиротехника была с браком, ущерб — 740 тысяч белорусских рублей, одна погибшая и 11 пострадавших. Об итогах расследования
Одна погибшая и 11 пострадавших
Следствие установило, что накануне проведения салюта сотрудники Минской военной комендатуры выявили несоответствие большей части пиротехнических изделий калибра 195 мм, предназначавшихся для праздничного салюта, нормативно-технической документации. Закупленная ранее у российской компании пиротехника была с браком, допущенным на предприятии-изготовителе. Так, диаметр (калибр) изделий превышал норму, что не позволяло произвести их заряжание в стволы салютных установок в штатном порядке, они подлежали безусловной отбраковке и не могли безопасно использоваться при проведении салюта. По согласованию с комендатурой для исправления на месте выявленных дефектов и замены бракованных изделий в Минск прибыли два инженера предприятия-изготовителя.
«В процессе заряжания салютных установок фейерверочными изделиями указанные лица вместе с командиром роты Минской военной комендатуры дорабатывали их путем внесения изменений (уменьшение диаметра путем механического воздействия), не предусмотренных руководством по эксплуатации, нормативной и технической документацией. Такие изменения приводили изделия в небезопасное для использования состояние, что подтверждается результатами экспертных исследований и следственного эксперимента», — говорится в сообщении СК.
В восемь салютных установок заряжено 480 фейерверочных изделий калибра 195 мм, более 190 из которых не могли быть использованы для безопасного проведения салюта.
Из-за допущенных нарушений при проведении салюта произошли взрывы изделий на низкой высоте и в стволах мортир. В результате один человек погиб, еще одиннадцать пострадали. Ущерб имуществу физических и юридических лиц причинен на общую сумму свыше 740 тысяч белорусских рублей.
Трое обвиняемых
По результатам расследования двум сотрудникам предприятия-изготовителя фейерверочных изделий предъявлено обвинение по ч.2 ст. 299 (нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Действия командира роты Минской военной комендатуры квалифицированы следствием по ч.2 ст. 463 (нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Взрывы во время салюта 3 июля в Минске
3 июля 2019 года во время праздничного салюта в Минске
СК рассматривал четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о взрывах салютных установок 3 июля 2019 года в Минске: трое обвиняемых, российская пиротехника была с...
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