Взаимодействие и оперативность в приоритете

Источник материала: Чырвоны прамень

Ежегодно 4 марта отмечают свой профессиональный праздник люди, которые оберегают граждан от преступных посягательств, обеспечивают безопасность на дорогах, выполняют задачи по поддержанию порядка и спокойствия. Служба в милиции во все времена считалась ответственной и нелёгкой, но и престижной.

В канун Дня милиции мы побеседовали с начальником отдела внутренних дел Чашникского райисполкома подполковником милиции Александром Усовиком и узнали, с каким настроением коллектив встречает профессиональный праздник.





– Александр Викторович, как складывается оперативная обстановка в районе? С какими показателями подошли к профессиональному празднику?

– Не буду слишком утомлять читателей цифрами, скажу лишь, что наметившаяся с 2017 года устойчивая тенденция к снижению преступности на территории района продолжилась и в 2019-м. В сравнении с прошлым годом отмечается уменьшение более чем на 10 % от общего количества зарегистрированных преступлений. Значительных показателей удалось достичь по линии уголовного розыска, раскрываемость повысилась и составила 76,7%.

– Вместе с тем в работе коллектива отдела внутренних дела резервы имеются?

– Да, конечно. Наиболее проблемным вопросом остаётся профилактика краж всех форм собственности. Подавляющее большинство из них – хищения личного имущества. Высокое чувство ответственности за нажитое своим трудом добро было и остается основой профилактики, а своевременность сообщения о преступлениях в милицию – залог их раскрытия и возврата имущества законным владельцам.

Профилактика пьянства и совершаемых на этой почве противоправных действий также является одним из важнейших направлений деятельности всех служб. Статистика свидетельствует, что большинство преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. И, как правило, последствия таких преступлений наиболее тяжелые. Хочу отметить, что у сотрудников отдела достаточно средств и методов для борьбы с заядлыми любителями горячительных напитков. В этом году нами будут проводиться целенаправленные мероприятия по направлению особо злостных правонарушителей на принудительное лечение в ЛТП, выявлению очагов самогоноварения и других правонарушений, связанных с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции. К слову, в 2019 году в лечебно-трудовые профилактории нами направлено 40 злостных пьяниц, из незаконного оборота изъято более 780 литров самогона, самогонной браги, алкогольной продукции.

Добавило хлопот и развитие информационно-коммуникационных технологий. Число злодеяний неуклонно растёт, под удар попадают и жители крупных городов, и райцентров, и деревень. Жертвами злоумышленников может стать абсолютно любой человек, организации. И здесь вновь делает своё дело доверчивость граждан. Удивительно, но люди предоставляют свои конфиденциальные данные – личные паспортные номера, реквизиты банковских карт – незнакомцам. Порой среди таких есть молодые, грамотные, продвинутые граждане.

– Александр Викторович, на какие направления деятельности будет сделан акцент в нынешнем году?

– Приоритеты на протяжении длительного времени остаются неизменными. Прежде всего это профилактика правонарушений с участием несовершеннолетних, преступлений против жизни и здоровья граждан, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, в отношении пожилых и одиноко проживающих граждан, снижение уровня алкоголизации населения. Особое внимание будет уделено борьбе с незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми, экономическими преступлениями и коррупцией, рецидивными преступлениями, и конечно, профилактике краж.

– Ваши пожелания в канун профессионального праздника коллегам и ветеранам…

– Поздравляю весь состав отдела внутренних дел, наших ветеранов и коллег из Департамента охраны с профессиональным праздником – Днём милиции. Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия в семьях, успехов во всём.

Наталья СТУКАЛОВА.