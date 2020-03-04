Праздник девочек и мам

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Озорные, непосредственные и искренние первоклашки желали мамам быть добрыми, счастливыми, веселыми, нужными. Пытались говорить комплименты, начинающиеся с буквы, предложенной командой соперников. Составляли букет для мамы – старательно вспоминали названия любимых цветов. Своими руками, наперегонки, создавали бусы. Собирались на бал: девочки делали прически мальчикам и сами прихорашивались. Рисовали портреты, понравившейся одноклассницы. Не обошлось и без книг – библиотекарь, не называя имен, рассказывала историю героини книги, а ребята пытались угадать или вспомнить имя, название произведения и автора. Победила, конечно же, дружба, но подарочки получили девчонки!