Минчанка встретила лося в районе Степянки

Источник материала: Tut.by

Минчанка выгуливала собак и встретила в молодом лесу прямо в городе лося. Рядом — коттеджный поселок на Тепличной, Степянка. Посмотрите на дикого зверя, который бродил в округе.

Элина рассказывает, что встретила лося в городе вечером 3 марта, во время прогулки с собаками.

— Вышла из коттеджного поселка на улице Тепличная в сторону Степянки. Мы шли через молодой лесок, пересекли Дачный проезд. И вскоре встретили лося! Он стоял в зарослях, никого не боялся, смотрел на меня, не уходил. Я минут 10 за ним наблюдала, а потом решила сфотографировать и снять видео.