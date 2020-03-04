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Минчанка встретила лося в районе Степянки

04.03.2020 10:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанка выгуливала собак и встретила в молодом лесу прямо в городе лося. Рядом — коттеджный поселок на Тепличной, Степянка. Посмотрите на дикого зверя, который бродил в округе.

Элина рассказывает, что встретила лося в городе вечером 3 марта, во время прогулки с собаками.

— Вышла из коттеджного поселка на улице Тепличная в сторону Степянки. Мы шли через молодой лесок, пересекли Дачный проезд. И вскоре встретили лося! Он стоял в зарослях, никого не боялся, смотрел на меня, не уходил. Я минут 10 за ним наблюдала, а потом решила сфотографировать и снять видео.

 
 
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Минчанка выгуливала собак и встретила в молодом лесу прямо в городе лося. Посмотрите на дикого зверя, который бродил в районе Степянки.
 
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