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Поменяют люки и трубы, протянут оптоволокно. Как ремонтируют Большую Троицкую в Гродно
04.03.2020 10:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно на этой неделе началась масштабная реконструкция улицы Большая Троицкая. Здесь меняют инженерные коммуникации и будут тянуть оптоволоконный кабель. Сейчас на улице работают специалисты Гродноводоканала,
— За два месяца надо обновить все инженерные коммуникации, установить около 40 канализационных люков, проложить оптоволоконный кабель, заасфальтировать оставшийся участок улицы, — рассказывает первый заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Жук. — В итоге будет обновлена одна их оживленных автомагистралей в историческом центре города.
Помимо новых коммуникаций, на улице около 40 старых водопроводных и канализационных люков заменят на более современные — плавающие. Они состоят из трех частей и благодаря обойме монтируются на уровне асфальта, более устойчивы к нагрузкам от движения городского транспорта.
Одновременно завершаются работы по замене коммуникаций на улице Василька, с этой недели они начнутся на улице Ленина, позже — на Белуша со стороны въезда в Гродно из Минска.
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В Гродно на этой неделе началась масштабная реконструкция улицы Большая Троицкая.
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