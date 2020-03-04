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Поменяют люки и трубы, протянут оптоволокно. Как ремонтируют Большую Троицкую в Гродно

04.03.2020 10:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на этой неделе началась масштабная реконструкция улицы Большая Троицкая. Здесь меняют инженерные коммуникации и будут тянуть оптоволоконный кабель. Сейчас на улице работают специалисты Гродноводоканала, сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

— За два месяца надо обновить все инженерные коммуникации, установить около 40 канализационных люков, проложить оптоволоконный кабель, заасфальтировать оставшийся участок улицы, — рассказывает первый заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Жук. — В итоге будет обновлена одна их оживленных автомагистралей в историческом центре города.


Фото: grodnonews.by

Помимо новых коммуникаций, на улице около 40 старых водопроводных и канализационных люков заменят на более современные — плавающие. Они состоят из трех частей и благодаря обойме монтируются на уровне асфальта, более устойчивы к нагрузкам от движения городского транспорта.


Фото: grodnonews.by

Фото: grodnonews.by

Одновременно завершаются работы по замене коммуникаций на улице Василька, с этой недели они начнутся на улице Ленина, позже — на Белуша со стороны въезда в Гродно из Минска.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Гродно на этой неделе началась масштабная реконструкция улицы Большая Троицкая.
 
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