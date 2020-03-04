Александр Быстров и Дмитрий Латушкин из Борисовского отдела Департамента охраны МВД родились в День милиции

Источник материала: Единство

Александр Быстров, как и его коллега Дмитрий Латушкин, пришли на службу сразу после армии и по сей день их милицейская история прочно связана с Борисовской охраной.

— Когда оформлялся на службу, кадровики шутили, что я прирожденный милиционер, — смеется Александр, который завтра отметит свое 35-летие.

— Нередко встречаешь свой День рождения на службе, и все-таки очень приятно, что сослуживцы всегда сначала поздравляют с именинами, – рассказал Дмитрий, который начал свой профессиональный путь в середине 90-х годов.

Александр обеспечивает правопорядок на объектах банковской сферы и органов государственной власти, а Дмитрий практически большую часть служебного пути прошел в должности милиционера-водителя группы задержания, но объединяет милиционеров не только служба в родном отделе охраны. У обоих прекрасные семьи, у каждого двое детей, которые уже подготовили подарки для своих пап, но пока держат их в секрете.

ГИиОС Департамента охраны, фото: Борисовский отдел Департамента охраны