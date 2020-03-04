Дубровенский ОГАИ призывает пешеходов соблюдать ПДД

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В последние дни февраля территории Витебской области произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили ранения, четверо погибли.

Так, в Витебске случились сразу 2 аварии с участием пешеходов. Утром на улице Правды водитель «Мерседес Бенц» совершил наезд на 58-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. Женщина была госпитализирована в отделение травматологии.

Вечером ДТП со схожими обстоятельствами закончилось трагедией. Водитель автомобиля «Форд», двигаясь по проспекту Победы, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. От полученных телесных повреждений, мужчина скончался.

В Оршанском районе в аварии пострадали 3 человека, один из них погиб. Вблизи деревни Стаховка водитель «Фольксваген Пассат» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Рено Меган». В результате аварии, пассажиры двух автомобилей были доставлены в больницу. Ночью один из них скончался. Еще один пешеход погиб в Витебске вечером 23 февраля. Водитель «Фоксваген Пассат», двигаясь по улице Воинов-Интернационалистов, совершил наезд на местную жительницу. Она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Женщина скончалась на месте.

В связи с этим на территории Витебской области с 3 по 10 марта проводятся профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием пешеходов.

Госавтоинспекция Витебской области призывает всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными. Важно помнить, что соблюдение Правил дорожного движения – залог безопасности на дороге.

Евгений МАЛАХЕВИЧ, Дубровенский ОГАИ