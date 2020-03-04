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Дубровенский ОГАИ призывает пешеходов соблюдать ПДД

04.03.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенский ОГАИ призывает пешеходов соблюдать ПДД

В последние дни февраля территории Витебской области произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили ранения, четверо погибли.
Так, в Витебске случились сразу 2 аварии с участием пешеходов. Утром на улице Правды водитель «Мерседес Бенц» совершил наезд на 58-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. Женщина была госпитализирована в отделение травматологии.
Вечером ДТП со схожими обстоятельствами закончилось трагедией. Водитель автомобиля «Форд», двигаясь по проспекту Победы, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. От полученных телесных повреждений, мужчина скончался.
В Оршанском районе в аварии пострадали 3 человека, один из них погиб. Вблизи деревни Стаховка водитель «Фольксваген Пассат» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Рено Меган». В результате аварии, пассажиры двух автомобилей были доставлены в больницу. Ночью один из них скончался. Еще один пешеход погиб в Витебске вечером 23 февраля. Водитель «Фоксваген Пассат», двигаясь по улице Воинов-Интернационалистов, совершил наезд на местную жительницу. Она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Женщина скончалась на месте.
В связи с этим на территории Витебской области с 3 по 10 марта проводятся профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием пешеходов.
Госавтоинспекция Витебской области призывает всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными. Важно помнить, что соблюдение Правил дорожного движения – залог безопасности на дороге.
Евгений МАЛАХЕВИЧ, Дубровенский ОГАИ

 
Теги: Витебск
 
 
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В последние дни февраля территории Витебской области произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили ранения, четверо погибли. Так,
 
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