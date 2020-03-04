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Пенсионер из Бобруйска, осужденный за наркотики на 6 лет усиленного режима, обжалует приговор

04.03.2020 14:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

71-летний Александр Коваленко из Бобруйска, осужденный на 6 лет колонии усиленного режима за распространение наркотиков, обжаловал приговор Глусского районного суда. Свои претензии бобруйчанин изложил в апелляционной жалобе и сообщил, что готов давать показания в суде апелляционной инстанции. Ранее, напомним, он от них отказался.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Все о деле Коваленко можно прочесть здесь:

По словам супруги пенсионера Валентины, кроме несогласия с приговором, в жалобе Коваленко содержится несколько требований. Среди них — возможность ознакомиться с материалами дела в полном объеме. Речь идет о видео- и аудиозаписях «проверочной закупки» от 5 апреля прошлого года, которые легли в основу обвинения пенсионера. На суде эти материалы так и не были обнародованы, решение выносилось на основании протоколов, якобы составленных по итогам «проверочной закупки».

Валентина Коваленко также рассказала, что в жалобе есть просьба обеспечить явку обвиняемого на заседание суда апелляционной инстанции.

— При рассмотрении апелляции мой муж готов давать показания. Раньше он отказывался говорить, так как Глусский районный суд на каждом заседании нарушал его права.

Еще одно требование касается изменения меры пресечения — пенсионер настаивает, чтобы его отпустили под домашний арест или подписку о невыезде до рассмотрения апелляции в связи с плохим самочувствием. Ранее мужчина перенес два инфаркта, на судебных заседаниях в феврале этого года ему периодически вызывали скорую.

С чего все началось?

В 2004 году по подозрению в убийстве военного пенсионера в Бобруйске был задержан 19-летний Игорь Коваленко. В 2005 году суд признал его виновным и назначил наказание в виде 25 лет лишения свободы. Родители в виновность сына не верили и начали бороться. После удовлетворения кассационной жалобы и амнистии срок заключения был сокращен до 17 лет — мужчина должен выйти на свободу через полтора года.
Отстаивая интересы сына, супруги несколько раз устраивали одиночные пикеты в Минске.

В 2006 году 58-летнего на тот момент Александра Коваленко задержали и обвинили в торговле наркотиками. Мужчина был осужден на 9 лет, пробыл в колонии 3 года и 2 месяца. Валентине Коваленко удалось добиться пересмотра дела, было несколько судов, которые каждый раз уменьшали срок заключения. В 2009 году Александр Яковлевич вышел, а в феврале 2010 года был признан незаконно осужденным из-за недоказанности в совершении преступления.

Сейчас во всех документах Александр Коваленко фигурирует как ранее не судимый.
Однако годы в колонии и переживания за сына не прошли даром: мужчина перенес два инфаркта. После второго Александр Яковлевич уже на акции протеста не выходил, Валентина Михайловна же в прошлом году дважды стояла у Администрации президента — в феврале и августе 2019-го. За последнюю акцию Валентину Коваленко оштрафовали на 510 рублей.

В октябре прошлого года Коваленко был повторно задержан сотрудниками милиции, пенсионеру вновь предъявлено обвинение в сбыте наркотиков.

Как следует из письма Александра Коваленко жене (ни одного свидания в СИЗО ей не дали), в октябре 2019 года он вышел, как обычно, утром погулять, возле калитки увидел пустую скомканную пачку от сигарет, поднял ее, чтобы выбросить в контейнер возле магазина, но дойти до него не успел.

— Пишет, что двое набросились на него со спины, скрутили и увезли в ИВС. В этой сигаретной пачке якобы нашли бумажку, пропитанную смесью метадона и димедрола — 0,0047 грамма. В постановлении указано, что при задержании эту пачку муж выбросил.

Больше при себе, как указано в протоколе задержания, у него ничего не было.

По словам жены Валентины, семья живет возле реки и мимо дома к берегу постоянно ходят отдыхающие, оставляют очень много мусора под забором. «Поэтому мы уже привыкли поднимать пустые бутылки, пачки, обертки, когда выходим за калитку, и выбрасывать в ближайший контейнер».

Жена Александра Яковлевича уверена, что дело о наркотиках сфальсифицировано, чтобы остановить активистов-правдолюбов.

21 февраля 71-летнему Александру Коваленко, которого обвиняют в распространении наркотиков, вынесли приговор: судья Ольга Головнева посчитала вину пенсионера доказанной как минимум по одному из эпизодов, которые ему вменяли, и назначила ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в колонии усиленного режима.

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Теги: Минск
 
 
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Свои претензии бобруйчанин изложил в апелляционной жалобе и сообщил, что готов давать показания в суде апелляционной инстанции. Ранее, напомним, он от них...
 
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