Суд вынес приговор пенсионеру, который «заминировал» ювелирный магазин на Независимости

Источник материала: Tut.by

Суд Советсткого района Минска вынес приговор 65-летнему минчанину, который в октябре прошлого года заявил в ювелирном магазине на проспекте Независимости, что при нем взрывное и устройство и это — ограбление. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Фото: Следственный комитет

22 октября 2019 года нетрезвый пожилой мужчина зашел в ювелирный магазин Ziko на проспекте Независимости и сел за стол. Он достал из пакета какой-то предмет и поднял его в руке. После этого он сказал сотрудникам и посетителям, что при нем взрывное устройство и это — ограбление.

Каких-либо взрывных устройств специалисты не обнаружили.

2 марта суд признал пенсионера виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, к нему применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма по месту жительства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.