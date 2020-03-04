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Суд вынес приговор пенсионеру, который «заминировал» ювелирный магазин на Независимости

04.03.2020 14:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Советсткого района Минска вынес приговор 65-летнему минчанину, который в октябре прошлого года заявил в ювелирном магазине на проспекте Независимости, что при нем взрывное и устройство и это — ограбление. Об этом сообщает пресс-служба суда.


Фото: Следственный комитет

22 октября 2019 года нетрезвый пожилой мужчина зашел в ювелирный магазин Ziko на проспекте Независимости и сел за стол. Он достал из пакета какой-то предмет и поднял его в руке. После этого он сказал сотрудникам и посетителям, что при нем взрывное устройство и это — ограбление.

Каких-либо взрывных устройств специалисты не обнаружили.

2 марта суд признал пенсионера виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, к нему применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма по месту жительства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Минск
 
 
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Ему назначили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев.
 
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