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Суд вынес приговор пенсионеру, который «заминировал» ювелирный магазин на Независимости
04.03.2020 14:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Советсткого района Минска вынес приговор 65-летнему минчанину, который в октябре прошлого года заявил в ювелирном магазине на проспекте Независимости, что при нем взрывное и устройство и это — ограбление. Об этом
22 октября 2019 года нетрезвый пожилой мужчина
Каких-либо взрывных устройств специалисты не обнаружили.
2 марта суд признал пенсионера виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, к нему применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма по месту жительства.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Ему назначили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев.
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