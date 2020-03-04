«Пес вышел во двор и пошел по запаху». Эти собаки раскрыли преступления

Источник материала: Tut.by

«В тот день мы с Диком были на выходном. Мне позвонили, сообщили: в одной из деревень в доме произошла кража. Нужно, чтобы собака взяла след», — рассказывает Дмитрий Малышко, милиционер-кинолог группы задержания Щучинского отдела Департамента охраны МВД. Дик — одна из немецких овчарок, которая служит в Департаменте. В тот день пес вывел милицию к дому злоумышленника. И такой четверолапый герой в Беларуси не один. О том, как лохматые сыщики из разных регионов помогают раскрывать преступления, в материале TUT.BY.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Пес Дик. «Подошел к подозрительному дому и стал лаять»

— Оказалось, вор выставил окно и вынес из дома около четырех килограммов индейки, литр варенья, два зарядных, — перечисляет Дмитрий Малышко. — У окна он оставил след, по нему Дик и определил его маршрут.

Дорога была недолгой. Оказалось, злоумышленник живет на соседней улице. Пес подошел к подозрительному дому и стал лаять.

— В это время подъехал сотрудник розыска, и мы зашли в дом. Хозяева уже варили украденное мясо, — возвращается к тем событиям собеседник. — Вор сразу же признался в преступлении. Оказалось, этот человек находился под превентивным надзором.



Дмитрий уже 15 лет работает кинологом. За каждым специалистом, рассказывает он, закреплен свой пес. Собака живет вместе с хозяином. Фото предоставлено пресс-службой Департамента охраны МВД

— Дик не обиделся, что в выходной ему пришлось работать?

— Собаке это за радость. Для нее это хорошая прогулка, — улыбается милиционер-кинолог и рассказывает, что с четверолапым напарником они познакомились в 2017 году. Дмитрий взял его у заводчика. Говорит, в первую очередь смотрел на родословную — какими качествами обладали его мама и отец.

— Имя выбрал ему не случайно, когда-то у моего двоюродного брата тоже был пес по кличке Дик, — вспоминает собеседник. — Брат решил, что в армию пойдет с собакой и попросил отправить его в пограничники. Это было при Союзе, и их направили на Таджикскую границу. В то время там было небезопасно. Брат и его собака участвовали в задержаниях с перестрелками. После армии они вместе вернулись домой. Надеюсь, мой Дик будет таким же храбрым.

Пока же в копилке четверолапого сыщика три раскрытых преступления.

— А как награждают четверолапых сыщиков, которые выводят след злоумышленников?

— Кинологу, который с ним работает, дают премию, а человек уже решает, как поощрить напарника, — рассказывает Дмитрий. — После того, как он вывел нас на вора, я устроил ему небольшой праздник. Купил хороший кусок мяса и поиграл с ним в его любимую игру.

Пес Альф. «Что бы не случилось, в обиду не даст»

«Вечером в конце декабря 44-летний житель Мозыря услышал шум в подъезде. Мужчина вышел на площадку — на ступеньках сидели двое подростков, слушали музыку и громко разговаривали, — сообщает сайт МВД. — На просьбу вести себя тише или уйти на улицу молодые люди отреагировали агрессивно, завязалась драка. Подростки нанесли мужчине не менее пяти ударов ногами в лицо и скрылись».



Фото предоставлено Егором Паутовым

— В тот день у нас с Альфом было ночное дежурство, — вспоминает Егор Паутов, милиционер-кинолог группы задержания Мозырского отдела Департамента охраны МВД. — Дежурный сообщил о происшествии, и мы отправились к подъезду, где случилось ЧП. Собака обнюхала место потасовки, вышла во двор и пошла по запаху.

Пес миновал дорогу, несколько домов — и вдруг замешкался возле одной двухэтажки. Незадолго до этого данный дом вспоминала и дочка потерпевшего: девушка предположила, что, возможно, знает одного из нападавших.

— Когда мы пошли в нужную квартиру, Альф остался в машине. Дверь открыла мать правонарушителя. Она сходу сказала: «Забирайте и увозите», — передает ту беседу Егор. — Чуть позже был задержан и второй парень. Он тоже находился дома.

— Как думаете, Альф понял, что помог найти злоумышленника?

— Конечно! В тот вечер я его поощрил вкусняшкой, — шутит Егор. — Альф у меня очень любит поесть, поэтому на смену я всегда беру специальный собачий шоколад. И в случае экстренной ситуации, всегда могу поблагодарить пса за работу. Бывает, конечно, и без поступков он садится рядом, смотрит мне в глаза и начинает скулить. Так он просит что-нибудь вкусненькое — и я поддаюсь на эту провокацию.

Совсем скоро Альфу будет два года. Пока, не скрывает хозяин, на злоумышленников пес вывел его лишь однажды. Зато вместе они не раз выбывали на драки, разборки. «Знаю, что бы не случилось, он меня в обиду не даст», — описывает четверолапого собеседник.

Собаку хозяин называет другом и даже сыночком, говорит его работа кинолога тоже началась с Альфа.

— В Департаменте охраны я с 2016-го, а о собаке мечтаю с детства, но, как это часто бывает, в школе родители мне не разрешали ее завести. Особенно мама, говорила: все будет в шерсти. На все мои аргументы она отвечала — начнешь жить отдельно, купишь собаку, — не скрывая улыбки, рассказывает молодой человек и вспоминает: в 2017-м он все-таки решил завести питбуля: — Про это узнали мои командиры и предложили мне стать кинологом. Сказали: попробуй поработать с овчаркой.



Фото предоставлено Егором Паутовым

Лохматого напарника Егору привели прямо домой. Четверолапый сидел в коробке, был ему всего месяц. Первой, шутит собеседник, в собаку влюбилась его мама. Спустя неделю, продолжает молодой человек, когда они с Альфом возвращались домой со службы, первым она уже кормила пса, и только потом — сына.

В Департаменте у Альфа есть тезка — собака Альфа. Дежурят они в разные смены, поэтому путаницы с именами не возникает. Хотя сразу, вспоминает Егор, когда коллеги узнали, как он хочет назвать пса, все подшучивали: «Будет в отделе вторая девочка».

— Но увидели его — и все подколки закончились, — возвращается к тем событиям собеседник. — Почему? Потому что ему очень идет это имя. Да и с Альфой они совсем не похожи. Она уже взрослая, скоро на пенсию пойдет, а он молодой — все ему интересно.

На службу Альф бежит с удовольствием. С зарплаты хозяин обязательно покупает пиццу — еще одно любимое лакомство пса. Особенно с ананасами.

— Эту пиццу мы съедаем вместе, — говорит Егор. — Раз весь месяц мы работаем в команде, значит и часть зарплаты тратим на двоих.

Пес Ник. «Возле квартиры он остановился и стал тыкать носом в дверь»

— А вам про какое именно преступление рассказать? — вопросом на вопрос отвечает Виталий Базутов, милиционер-кинолог Оршанского отдела Департамента охраны МВД. Оказывается, у него и его лохматого напарника Ника таких случаев только в прошлом году было пять или шесть. Один из них — ситуация в магазине одежды.



«В Департаменте я с 2011 года, когда в 2017-м предложили стать кинологом, сразу согласился, — говори Виталий. — Ник — моя первая служебная собака, хотя дома собаки у меня были и раньше». Фото предоставлено Виталием Базутовым

— Мужчина взял две детские куртки и пошел в примерочную, правда оттуда он вышел только с одной, — вводит в курс дела милиционер-кинолог. — Продавцы сделали ему замечание, он не отреагировал. Они нажали тревожную кнопку и постарались его задержать, но мужчина убежал.

Виталий и Ник в тот день были на дежурстве. На месте преступления они примчались минуты через четыре. Пес понюхал куртку, которую держал в руках злоумышленник, и пошел по следу.

— Узнав о преступлении, мы выезжаем максимально быстро, ведь за минуту преступник в среднем отходит от места ЧП на сто метров, — обращает внимание на тонкости собеседник. — Важна и погода. Если нет ветра, запах человека на улице лучше чувствуется, и собаке проще на него идти.

В тот день, продолжает Виталий, погода была хорошая. Примерно через триста метров Ник стал лаять на проходящего мужчину.

— До этого мы попросили продавцов описать внешний вид преступника, поэтому я понял: это он, — возвращается к тем событиям собеседник. — Сказал ему остановиться, он стал. Почему? Потому что лай собаки вызывает у человека страх. Попросил его расстегнуть куртку, под ней была детская курточка.

В награду в тот вечер Ника ждал вкусней ужин. Пес, не скрывает хозяин, любит поесть. Особенно сухой корм. Желательно, шутит Виталий, подороже.

С Ником они работают в команде два года. «Познакомились» напарники в 2017 году, когда Виталий с коллегами приехали в питомник, где из 20 щенков каждый должен выбрать себе собаку. «Ник был самый красивый», — просто объясняет собеседник, почему взял именно этого пса.

Всего, рассказывает собеседник, в их отделе шесть собак. Ник и его брат из того же помета самые маленькие. Особой конкуренции между четверолапыми родственниками нет, но раскрытых преступлений у Ника больше. Есть в его копилке дела посложнее и попроще. Среди не очень трудных, но тоже важных, — история с пропавшей коляской.

— Человек сообщил, что минут через десять после того, как он оставил в подъезде коляску, она исчезла, — вспоминает Виталий. — Коляска не велосипед, на ней далеко не уедешь. Значит кто-то из соседей, предположил я. Ник понюхал место, где она стояла и повел вверх по этажам. Возле квартиры № 43 он остановился и стал тыкать носом в дверь. Я позвонил в звонок, но никто не открыл, я вызвал оперативную группу. Коллеги злоумышленника и задержали.

Про лохматого напарника, не скрывает Виталий, он может рассказывать часами. Причем, говорит он о нем, как о человеке. У псов, как и к людей, приводит пример, бывают дни, когда им совсем не хочется на работу. В такие минуты хозяин его приободряет вкусняшками или совместной игрой.

— А еще он очень любит купаться. У нас возле дома Днепр, поэтому стараюсь почаще водить его плавать, — рассказывает милиционер-кинолог. — Вообще стараюсь проводить с ним побольше времени, иногда жена даже злится. Но если не любишь животных, в этой профессии делать нечего.