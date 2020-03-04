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В Сморгони в День ВДВ десантник и танкист сильно избили разведчика. В суде тот говорил, что сам не прав

04.03.2020 16:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сморгони осудили 21- и 22-летнего жителей райцентра, которые 2 августа во время празднования дня ВДВ избили 24-летнего парня за то, что тот плохо отозвался о воздушно-десантных войсках. Один обвиняемый — бывший десантник, второй — бывший танкист, а потерпевший служил в армейской разведке, сообщает kraj.by.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Изображение носит иллюстративный характер

Каждый из обвиняемых приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Они признаны виновными в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, совершенном группой лиц.

— 21-летний обвиняемый служил в воздушно-десантных войсках. На празднике он поссорился с 24-летним бывшим военнослужащим армейской разведки, который нелицеприятно высказался о ВДВ. Десантник нанес разведчику не менее 7 ударов руками в голову. К избиению потерпевшего подключился бывший военнослужащий танковых войск. Он ударил жертву в голову коленом, потом нанес еще не менее четырех ударов руками, — рассказал заместитель прокурора Сморгонского района Алексей Бондарчук.

Потом, уходя, потерпевший сказал еще что-то оскорбительное десантнику. Тот догнал его, повалил на землю — и разведчик ударился головой об асфальт. У потерпевшего были открытая черепно-мозговая травма, переломы свода, основания черепа и лицевой кости.

В суде бывшие военнослужащие частично признали свою вину. Они говорили, что преступного умысла у них не было, а группой они не действовали.

Потерпевший в суде признал, что сам был не прав в той ситуации, и просил строго не наказывать обвиняемых.

Парни ранее судимы не были, оба работали.

Приговор не вступил в законную силу. Он обжалован.

 
 
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В Сморгони осудили 21 и 22-летнего жителей райцентра, которые 2 августа во время празднования дня ВДВ избили 24-летнего парня за то, что тот плохо отозвался о...
 
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