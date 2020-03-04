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Социальному проекту «Папа рядом. Давай поговорим» нужна ваша поддержка!

04.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Для этого Борисовская центральная районная библиотека им. И.Х. Колодеева и Исправительная колония № 14 управления Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел по г. Минску и Минской области совместно разработали социальный проект «Папа рядом. Давай поговорим», который путем совместного чтения книг и общения поможет преодолеть препятствия пространства и времени между детьми и отцами, находящимися в местах лишения свободы.

Такое общение будет способствовать лучшей социализации и реабилитации осужденного после окончания срока наказания, тем самым уменьшит вероятность совершения повторного преступления. Также оно уменьшает у пап, находящихся в местах лишения свободы, чувство оторванности и удаленности от детей.

Начиная с апреля текущего года 24 семьи из Борисова и Борисовского района 2 раза в месяц смогут встретиться в спокойной и комфортной обстановке детского отдела библиотеки для совместного чтения и общения. Проект рассчитан на 1 год.

Для реализации цели поставлены следующие задачи:

– создание в библиотеке гостеприимного и безопасного места для общения ребенка с отцом, который находится в местах лишения свободы, посредством видеосвязи;

– создание точки доступа для видеосвязи (установка необходимого оборудования, мебели, размещение рекламных материалов и т.д.);

– комплектование фондов детского отдела центральной библиотеки и библиотеки ИК №14 современной и классической детской литературой.

Однако эта замечательная инициатива пока находится лишь на стадии проработанной идеи в рамках. Чтобы реализовать проект «Папа рядом. Давай поговорим» в жизнь, нужна ваша помощь!

Проголосовать за проект можно, отправив сообщение с номером проекта 2312 на номер 7755. Стоимость одного SMS – 1-1,4 рубля.

Подробнее о проекте вы можете узнать тут: http://www.borlib.by/2500-papa-ryadom-davaj-pogovorim

 
Теги: Минск
 
 
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