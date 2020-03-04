Все из-за коронавируса? В витебских детсадах отменяют утренники, четыре класса по-прежнему учатся дома

Источник материала: Tut.by

В соцсетях появились сообщения родителей о том, что в некоторых детсадах Витебска отменили утренники к 8 марта — якобы такие решения администрация приняла «из-за коронавируса». Что говорят местные власти?



Фото с сайта jobgu.ru

В одних садах, по словам родителей, утренники отменили «из-за запрета на массовые мероприятия в связи с коронавирусом». В других садиках просто висели объявления, что праздника не будет, но причину отмены не объясняли.

Были и такие ситуации: утренник не отменяли, но родителям сообщили, что он пройдет без взрослых — то есть мамы и папы не смогут быть зрителями, как это обычно бывает на подобных праздниках. Какая в этом логика, никто не понял. «Как будто родители за детьми в детский сад не приходят и при этом не дышат в раздевалках», — возмущались горожане.

Начальник областного управления образования Дмитрий Хома сообщил, что «абсолютно все мероприятия в учреждениях образования проводятся по плану»:

— И нет никаких изменений ни по внутренним мероприятиям, ни по областным, ни по республиканским. Никто ничего не отменял. Никаких указаний, чтобы что-то в садах и школах не проводить, главное управление по образование облисполкома не давало. Единственное, о чем мы попросили администрации учреждений, чтобы там воздержались по мере возможности от поездок и экскурсий в рамках выходного дня.

Дмитрий Хома добавил, что в школах и садах области сейчас внимательно следят за соблюдением санитарно-гигиенических норм:

— Это наличие мыла, мытье рук, проветривание помещений и так далее. Проводятся беседы на эти темы с детьми и родителями.

Чиновник допускает, что заведущие некоторых детсадов просто неправильно истолковали просьбу руководства.

Начальник управления по образованию сообщил, что по состоянию на 4 марта в Витебске четыре класса — два первых, шестой и восьмой, в трех школах переведены на домашнее обучение.

— Речь идет об учениках гимназии № 1, средних школ № 44 и № 4?

Дмитрий Хома подтвердил, что это так.

— Карантина ни в одной школе нет. По поводу перевода четырех классов на домашнее обучение могу заверить, что процесс хорошо организован, дети учатся, учителя работают. Мы приняли решение, что лучше все-таки сделать так — чтобы дети две недели учились дома. Хотя можно было бы этого и не делать: опасности, чтобы эти классы занимались в школе, не было.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси

28 февраля Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана .

1 марта в одном из тестов, которые были выполнены у белоруски из Витебска, выявлен фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV. Дизайнер витебского предприятия и двое ее коллег прибыли из Италии.

В Беларуси по состонянию на 4 марта зарегистрировано 6 случаев коронавируса: четыре — в Минске, два — в Витебской области.

Куда звонить при подозрениях?

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: +375 29 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.

Для жителей Минска по вопросам коронавирусной инфекции открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру: +375 17 334−34−68 с 8.30 до 15.00.

Горячие линии в Витебске — 8 0212 67-36-44, Полоцке — 8 0214 74-39-44, Новополоцке — 8 0214 57-36-44, Орше — 8 0216 51-34-41 и 51−34−48.

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