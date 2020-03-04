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После найденного у ребенка из Пинска ВИЧ проверили всех детей, которые в то же время лежали в больнице

04.03.2020 17:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комиссия Минздрава завершила проверку по факту заражения ВИЧ-инфекцией ребенка из Пинска, сообщила TUT.BY пресс-секретарь ведомства Юлия Бородун.


Результаты разбирательства Минздрав направил в Следственный комитет, который расследует уголовное дело, возбужденное по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшего заражение ВИЧ-инфекцией.

Во время проверки специалисты обследовали на ВИЧ всех детей, которые в тот момент находились в больнице. Других случаев заражения не выявлено, сообщила Юлия Бородун.

4 марта девочка вместе с папой вернется домой, в Пинск. С конца января они были в Минске, в детской инфекционной больнице.

— Дочке уже намного лучше. Ждем их сегодня дома, — рассказала TUT.BY Светлана Дыдышко.

Напомним, ВИЧ у годовалой жительницы Пинска обнаружили в январе этого года. После этого проверили всю семью: маму, папу и четверых братьев. У всех результат анализа был отрицательным. Мама девочки обратилась в Следственный комитет с требованием провести проверку.

15 февраля УСК по Брестской области возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшего заражение ВИЧ-инфекцией. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения или лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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