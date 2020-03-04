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За верность, преданность и любовь…

04.03.2020 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

За верность, преданность и любовь…

Не устает благодарить супругу подполковник в запасе Вальдамир Зенонович Недзвецкий. А в канун 8 Марта его соратница Валентина Иосифовна удостоена и медали «Жене офицера».


За верность, преданность и любовь…

— Быть супругой офицера — не только почетно, но и очень нелегко для любящей женщины. Все тяготы службы она переносит вместе с мужем, создает надежный тыл для него, заботится и поддерживает. В благодарность женщинам, посвятившим жизнь этому нелегкому делу, Белорусской общественной организацией ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск была учреждена памятная медаль «Жене офицера», — поясняет важность награды председатель районной организации Белорусского союза офицеров Т.А. Кузьмицкий по пути в Начу. — Накануне замечательного весеннего праздника было принято решение отметить один из самых ярких примеров нежности и верности вручением такой награды Валентине Иосифовне Недзвецкой. Она станет шестой обладательницей медали в Вороновском районе.


За верность, преданность и любовь…

За верность, преданность и любовь…
За верность, преданность и любовь…
За верность, преданность и любовь…

За верность, преданность и любовь…

— Благополучие семейного очага, безусловно, зависит от женщины, — заметил во время награждения заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович. — Мы искренне желаем Вашему дому мира и любви.


За верность, преданность и любовь…

Череду теплых пожеланий Валентине Иосифовне, ветерану педагогического труда, заботливой маме двух дочерей, бабушке пяти внучат, продолжила председатель Дотишского сельисполкома Ольга Муравская. Прекрасным дополнением ко всему сказанному стали цветы и подарок районной организации РОО «Белая Русь», который преподнес ее председатель Олег Тарасов.


За верность, преданность и любовь…

— Первой эту медаль можно назвать лишь условно, — приобнял супругу отставной офицер, демонстрируя свои награды на кителе. — Каждая из них заслужена благодаря твоей огромной поддержке, Валюша.

Счастлива ли Валентина Иосифовна, не стоит и спрашивать. Любящую и любимую женщину всегда выдают глаза — они светятся.


За верность, преданность и любовь…

 

 

 

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

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Теги: Гродно
 
 
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Не устает благодарить супругу подполковник в запасе Вальдамир Зенонович Недзвецкий. А в канун 8 Марта его соратница Валентина Иосифовна удостоена и медали «Жене...
 
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