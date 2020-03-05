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«Это не должно остаться безнаказанным». Витебск лишился еще одного дореволюционного здания

05.03.2020 08:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске снесли дореволюционное здание в историческом центре города — на улице Буденного, 9/1. Об этом TUT.BY сообщил архитектор Глеб Орловский. По его мнению, снос постройки — незаконный, так как не согласован с Минкультом.


Уже бывший дом № 9 корпус 1 на улице Буденного. Фото предоставлено Глебом Орловским

Улица Буденного до революции называлась Старомонастырской. Здесь находились казармы 41-й артиллерийской бригады (сейчас это дома № 1, 5, 7). В частности, трехэтажное здание № 7 — витебляне называют его «дом с гербом» — построили в конце XIX века.

Дома №№ 1, 5 и 7 на улице Буденного входят в комплекс историко-культурной ценности 3-й категории «Здания бывших казарм 41-й артиллерийской бригады».

Дом № 9 корпус 1 представлял собой небольшую одноэтажную постройку, которая стояла впритык к «дому с гербом». Он также входил в состав бывшей казармы.


Фото предоставлено Глебом Орловским

Фото предоставлено Глебом Орловским

Историческую постройку на Буденного снесли в прошлую пятницу, 28 февраля.

— Статуса памятника архитектуры это здание не имело, но оно входило в состав исторического центра Витебска. А по законодательству любой снос или реконструкция в историческом центре проходит по согласованию с Министерством культуры. Поэтому снос незаконный, и мы проинформировали об этом прокуратуру, — сообщил TUT.BY архитектор Глеб Орловский.

Специалист отмечает, что сейчас выясняется, «кто разгромил историческое здание в историческом центре».


Фото предоставлено Глебом Орловским

— Вроде бы, снесенное здание принадлежит собственнику, который выкупил также и рядом стоящую двухэтажную постройку из силикатного кирпича. Достоверно известно одно: этот собственник должен был сохранить главный фасад исторического здания № 9 корпус 1. На нем не было ни трещин, ни разрушений. А в итоге мы имеем то, что там стоял бульдозер: и нет ни главного фасада, ни дворовых построек. Это нельзя оставить безнаказанным, — считает Глеб Орловский.

Бывшие казармы на улице Буденного не раз выставляли на торги. Дом № 7 продали на аукционе в 2018 году.


Здание казарм на улице Старомонастырской (сейчас улица Буденного).1941−1944 годы. Фото из фондов Витебского областного краеведческого музея. Слева на снимке видна часть дома № 9 корпус 1

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске снесли дореволюционное здание в историческом центре города - на улице Буденного, 9/1. По мнению специалистов, снос постройки - незаконный.
 
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