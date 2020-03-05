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Нашли подозреваемых в краже 380 метров и 38 тонн рельсов под Барановичами

05.03.2020 08:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните, в Барановичах украли 380 метров рельсов? Милиция нашла подозреваемых, утащивших 38 тонн похищенного железа, сообщает ZARYA.BY.


Фото использовано в качестве иллюстрации

С 20 по 27 февраля неизвестные украли более 380 метров рельс и более 800 клемм с болтами с объездного участка железнодорожного пути Разводово — Сухарепщина недалеко от садоводческого товарищества «Путеец». Рельсы срезали и по частям вывезли.

Причиненный ущерб оценили в 39 тысяч рублей.

СК возбудил уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц. Санкция статьи предусматривает штраф, арест, исправработы, до четырех лет ограничения или лишения свободы.

Оперативники установили подозреваемых — это четверо жителей Барановичей. Трое из них задержаны.

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Это четверо жителей Барановичей. Трое из них задержаны.
 
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