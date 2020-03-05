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В Гродно убрали зеленый рояль, который играл Стаса Михайлова: местные были против «похоронной» скульптуры

05.03.2020 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Зеленый рояль, который поставили в гродненском парке Жилибера, не простоял и месяца. Его убрали 4 марта по распоряжению председателя Мечислава Гоя после того, как к мэру пришли активисты, которые собирали подписи против новой городской скульптуры, сообщает hrodna.life.


Фото: hrodna.life

Активисты, кстати, пришли, чтобы просто записаться на прием к председателю горисполкома, но он их сразу же принял. А выслушав, приказал службам убрать рояль.

Напомним, необычный рояль, который играет сам, если около него будут стоять люди, Гродно появился зеленый рояль, который играет сам. В репертуаре пока только Стас Михайлов">появился в Гродно 14 февраля. Сначала в репертуаре была одна песня — «Все для тебя» Стаса Михайлова. Музыкальный инструмент установил мусоросортировочный завод в подарок городу.


Уже на следующий день скульптура была безмолвна. Потом музыку заменили. Играл Бетховен. Однако у горожан остались вопросы к внешнему виду скульптуры и ее целесообразности в городском парке. Люди критиковали дизайн рояля и говорили, что он вызывает у них ассоциации с похоронами.

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Теги: Гродно
 
 
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Зеленый рояль, который поставили в гродненском парке Жилибера, не простоял и месяца.
 
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