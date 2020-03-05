«Президентский» самолет, взрыв на салюте, дорогой «нал», любовь к «секондам» и Ленину - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Среда была очень насыщенной. В стране, конечно, только и разговоров, что о коронавирусе, но мы переживаем, что вы могли за ним не увидеть еще что-то важное. Или, не дай бог, не помыть руки. Давайте быстро пробежимся по главным новостям и важным текстам вчерашнего дня.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Начнем, конечно, с… да, все того же коронавируса. На середину среды в Беларуси было зарегистрировано шесть случаев : четыре — в Минске, два — в Витебской области. На контроле было 14,5 тысячи человек . Кстати, ВОЗ опубликовал отчет группы международных экспертов, в котором содержатся некоторые не известные ранее факты о COVID-2019 . Знали ли вы, например, что женщины заболевают коронавирусом так же часто, как и мужчины, а вот умирают — реже? А знаете, какая категория людей меньше всего подвержена риску заражения ?





Из-за шести заболевших наша страна не закрывает границы, не отменяет авиарейсы, школы и вузы не переводят на карантин. А что в других странах ? Куда жители обращаются, если замечают у себя симптомы болезни, какие рекомендации дают им врачи? Спросили белорусов за рубежом . «Вот прямо сейчас по телеку говорят: „Маски нужно носить только тем, у кого есть симптомы вируса“. Но как защита здорового человека они не имеют смысла. Поэтому у нас их почти никто не носит. А над теми, кто решает их надеть, даже посмеиваются. Мол, это невежество», — рассказывает девушка из Испании. А хотите, расскажем, как на коронавирус реагируют минские офисы и предприятия ?

? Куда жители обращаются, если замечают у себя симптомы болезни, какие рекомендации дают им врачи? . «Вот прямо сейчас по телеку говорят: „Маски нужно носить только тем, у кого есть симптомы вируса“. Но как защита здорового человека они не имеют смысла. Поэтому у нас их почти никто не носит. А над теми, кто решает их надеть, даже посмеиваются. Мол, это невежество», — рассказывает девушка из Испании. А хотите, расскажем, как на коронавирус ? Держите наше расследование о «новом президентском самолете» . Помните, пошли слухи о том, что реактивный двухмоторный самолет бизнес-класса Gulfstream G550 под бортовым номером EW-001PJ и с белорусским флагом на хвосте — это частный борт Лукашенко? Его пресс-секретарь тогда их опровергла, ну, а нам удалось узнать некоторые интересные детали из истории появления редкого для Беларуси судна .

. Помните, пошли слухи о том, что реактивный двухмоторный самолет бизнес-класса Gulfstream G550 под бортовым номером EW-001PJ и с белорусским флагом на хвосте — это частный борт Лукашенко? Его пресс-секретарь тогда их опровергла, ну, а нам удалось узнать . В белорусской оппозиции неспокойно: Анну Канопацкую исключили из гонки на роль «единого» кандидата в президенты. Что произошло и почему к ней возникли вопросы, расскажем здесь , волнующихся же успокоим — 500 евро ей вернут.





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Вчера же был День милиции — и мы решили рассказать вам о самых милых милиционерах в стране. Знакомьтесь, Дик, Альф и Ник — лохматые сыщики из разных регионов, которые помогают людям раскрывать преступления.









Скоро в Купаловском театре пройдет премьера спектакля без слов «En souvenir de Шагал» . Наш Денис Мартинович поговорил с режиссером-хореографом Сергеем Землянским — и это очень интересно даже тем, кто далек от театра . Ну, а фото с репетиции — просто огонь!

без слов . Наш Денис Мартинович поговорил с режиссером-хореографом Сергеем Землянским — . Ну, а фото с репетиции — просто огонь! А вот еще много наших огненных фото : собрали, наконец, самые интересные фотографии ушедшего февраля , чтобы вспомнить, каким он был.

: собрали, наконец, , чтобы вспомнить, каким он был. Вчера же в Минске выступила немецко-шведская группа Lindemann — совместный проект солиста Rammstein Тилля Линдеманна и основателя групп Pain и Hypocrisy Петера Тэгтгрена. Больше половины билетов были раскуплены в первые дни продажи. там были сложности, но концерт все-таки состоялся — и собрал аншлаг. Смотрите, как это было !





О СПОРТЕ

В Международной федерации хоккея заявили, что если ситуация с коронавирусом в Швейцарии не разрешится, то чемпионат мира этого года может быть перенесен в Россию, но рассматривается и вариант с Беларусью .

этого года может быть перенесен в Россию, но . В Минске разыграли первый футбольный трофей в сезоне 2020 года. В матче за Суперкубок Беларуси сошлись прошлогодний чемпион страны брестское «Динамо» и обладатель Кубка Беларуси солигорский «Шахтер» — и как думаете, кто победил ? Впервые с момента появления Суперкубка в 2010 году, кстати, в этом матче не сыграл БАТЭ.





Вы точно его помните! Немецкий биатлонист Михаэль Грайс — легенда 2000-х. У него в копилке три золота Олимпиады в Турине и Большой хрустальный глобус (который он, правда, чуть не потерял на сумасшедшей вечеринке в Ханты-Мансийске). Наша Вика Ковальчук расспросила Михи , почему Домрачева круче Нойнер, а жизнь после большого спорта совсем не скучная.

Все новости среды, 4 марта

Кстати. Если мечтаете о даче, то самое время уже начинать присматривать надел с домиком, а то расхватают до вас. Давайте расскажем, какие дачи смотрят сейчас покупатели , как они выглядят и почем продаются — ну и пожелаем вам теплой весны и скорейшего лета.

Ваша редакция