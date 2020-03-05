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«Президентский» самолет, взрыв на салюте, дорогой «нал», любовь к «секондам» и Ленину - все за вчера

05.03.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Среда была очень насыщенной. В стране, конечно, только и разговоров, что о коронавирусе, но мы переживаем, что вы могли за ним не увидеть еще что-то важное. Или, не дай бог, не помыть руки. Давайте быстро пробежимся по главным новостям и важным текстам вчерашнего дня.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ


  • Из-за шести заболевших наша страна не закрывает границы, не отменяет авиарейсы, школы и вузы не переводят на карантин. А что в других странах? Куда жители обращаются, если замечают у себя симптомы болезни, какие рекомендации дают им врачи? Спросили белорусов за рубежом. «Вот прямо сейчас по телеку говорят: „Маски нужно носить только тем, у кого есть симптомы вируса“. Но как защита здорового человека они не имеют смысла. Поэтому у нас их почти никто не носит. А над теми, кто решает их надеть, даже посмеиваются. Мол, это невежество», — рассказывает девушка из Испании. А хотите, расскажем, как на коронавирус реагируют минские офисы и предприятия?
  • Держите наше расследование о «новом президентском самолете». Помните, пошли слухи о том, что реактивный двухмоторный самолет бизнес-класса Gulfstream G550 под бортовым номером EW-001PJ и с белорусским флагом на хвосте — это частный борт Лукашенко? Его пресс-секретарь тогда их опровергла, ну, а нам удалось узнать некоторые интересные детали из истории появления редкого для Беларуси судна.
  • В белорусской оппозиции неспокойно: Анну Канопацкую исключили из гонки на роль «единого» кандидата в президенты. Что произошло и почему к ней возникли вопросы, расскажем здесь, волнующихся же успокоим — 500 евро ей вернут.


  • СК более полугода расследовал дело о взрыве во время салюта 3 июля, где один человек погиб, еще одиннадцать пострадали, — и вчера представил результаты. Оказывается, при заряжании салютных установок фейерверочными изделиями российские инженеры вместе с белорусским военным уменьшали диаметр «путем механического воздействия». В восемь салютных установок зарядили 480 фейерверочных изделий калибра 195 мм, более 190 из них использовать было нельзя.
  • Вы обязательно должны об этом знать! Многие банки пересмотрели комиссии за снятие наличных в «чужих» банкоматах. Так, например, в Альфа-Банке теперь будет высчитываться минимум 2 рубля в банкоматах-партнерах, а в ВТБ Банке не в своих устройствах комиссия — минимум 5 рублей. Вот здесь собрали все комиссии.
  • Помните, «Беллегпром» снова попросил власти разобраться с секонд-хендами? Если прошлым летом он предлагал ужесточить условия торговли б/у одеждой, то на этот раз хочет, чтобы в областных и крупных городах «секонды» и вовсе закрыли. Мы спросили людей, будут ли они «купляць беларускае», если «секонды» закроют. А еще мы помним, что вторичное потребление вещей не только экономно, но еще и экологично — и с нами согласен эксперт.
  • А в Украине — новый премьер-министр. Давайте расскажем, что нам о нем известно.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Вчера же был День милиции — и мы решили рассказать вам о самых милых милиционерах в стране. Знакомьтесь, Дик, Альф и Ник — лохматые сыщики из разных регионов, которые помогают людям раскрывать преступления.


  • Заметили интересную штуку: в середине февраля на проспекте Победителей в Минске в честь визита губернатора Архангельской области Игоря Орлова развесили российские флаги. За две недели до этого в Минск прилетал третий человек в США — госсекретарь Майкл Помпео, и ни одного американского флага в городе не было, хотя визит был фактически историческим — госсекретари США не прилетали в Беларусь с 1994 года. Ну и решили разобраться, кто принимает решение, вывешивать флаги или нет, зависит ли это от статуса гостя (а еще в каких случаях подают обед).
  • Помните, рассказывали, что минская IT-компания решила поддержать врачей инфекционки и перевела на ее счет 10 тыс. долларов «на пиццу и колу»? Вчера стало известно, что не все так просто — и пиццы с колой, похоже, не будет. А белорусские врачи, кстати, жалуются на упавшую оплату внеурочной работы! Минздрав вчера попытался их переубедить, но что-то пошло не так. Кстати, мы тут с удивлением узнали, что час дежурства опытного хирурга стоит 7 рублей 76 копеек. А вы спрашиваете, почему они уезжают…
  • А тем временем в Могилеве хотят потратить бюджетных 160 тысяч на ремонт памятника Ленину. «В принципе, недорого. Тем более, народ требует, и с учетом того, что все проблемы жителей Гомеля уже давно решены», — обсуждают счастливые гомельчане на форуме.
  • Видели, какое крутое граффити белорус нарисовал в Тбилиси? Увы, получил за это штраф, но не отчаивается. «Я вижу, что граффити нравится прохожим, туристам, жильцам дома, полиции. Надеюсь, что оно понравится и мэру Тбилиси Кахе Каладзе. Если мне удастся с ним встретиться в городской администрации, буду просить разрешения закончить работу над композицией».


  • Скоро в Купаловском театре пройдет премьера спектакля без слов «En souvenir de Шагал». Наш Денис Мартинович поговорил с режиссером-хореографом Сергеем Землянским — и это очень интересно даже тем, кто далек от театра. Ну, а фото с репетиции — просто огонь!
  • А вот еще много наших огненных фото: собрали, наконец, самые интересные фотографии ушедшего февраля, чтобы вспомнить, каким он был.
  • Вчера же в Минске выступила немецко-шведская группа Lindemann — совместный проект солиста Rammstein Тилля Линдеманна и основателя групп Pain и Hypocrisy Петера Тэгтгрена. Больше половины билетов были раскуплены в первые дни продажи. там были сложности, но концерт все-таки состоялся — и собрал аншлаг. Смотрите, как это было!


О СПОРТЕ

  • В Международной федерации хоккея заявили, что если ситуация с коронавирусом в Швейцарии не разрешится, то чемпионат мира этого года может быть перенесен в Россию, но рассматривается и вариант с Беларусью.
  • В Минске разыграли первый футбольный трофей в сезоне 2020 года. В матче за Суперкубок Беларуси сошлись прошлогодний чемпион страны брестское «Динамо» и обладатель Кубка Беларуси солигорский «Шахтер» — и как думаете, кто победил? Впервые с момента появления Суперкубка в 2010 году, кстати, в этом матче не сыграл БАТЭ.


  • Вы точно его помните! Немецкий биатлонист Михаэль Грайс — легенда 2000-х. У него в копилке три золота Олимпиады в Турине и Большой хрустальный глобус (который он, правда, чуть не потерял на сумасшедшей вечеринке в Ханты-Мансийске). Наша Вика Ковальчук расспросила Михи, почему Домрачева круче Нойнер, а жизнь после большого спорта совсем не скучная.

Все новости среды, 4 марта

Кстати. Если мечтаете о даче, то самое время уже начинать присматривать надел с домиком, а то расхватают до вас. Давайте расскажем, какие дачи смотрят сейчас покупатели, как они выглядят и почем продаются — ну и пожелаем вам теплой весны и скорейшего лета.

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Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Среда была очень насыщенной. В стране, конечно, только и разговоров, что о коронавирусе, но мы переживаем, что вы могли за ним не увидеть еще что-то важное. Или, не дай...
 
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