Доходы граждан, соцсфера и работа транспорта — Турчин о программе развития области до 2025 года

Источник материала: Единство

— Мы в течение двух месяцев вместе с нашей наукой работаем над программой развития области на следующую пятилетку. Самое главное, чтобы программа была реальной для исполнения. Должен быть дифференцированный подход к районам. Нельзя сравнивать, к примеру, Дзержинский район с Крупским или Березинским. Это абсолютно разные по своему развитию регионы, поэтому задачи, которые должны стоять перед их руководством, тоже должны отличаться, — сказал Александр Турчин.

Мировой опыт показывает, что место работы не может быть возле каждого дома. По мнению Александра Турчина, должна быть определенная маятниковая миграция, чтобы человек, проживая комфортно на одной территории, мог в течение часа, учитывая размеры нашей страны, добраться до места работы.

— Такие базовые принципы мы заложили в основу написания программы развития области на следующую пятилетку, — отметил Александр Турчин.

Юлия Гавриленко

Фото: Павел Орловский