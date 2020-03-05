Стартует конкурс на лучшую клумбу Минщины. Не забудьте проголосовать за Борисовскую!

Источник материала: Единство

В конкурсе могут принять участие как райцентры, так и малые города, поселки, агрогородки области. В сопровождении к фотографии нужно указать, где находится клумба, какие цветы там высажены и в каком количестве.

Фото должно быть горизонтальным, в соотношении 3:2, минимальный размер — 1100 на 733 пикселей.

О сроках предоставления снимков сообщим дополнительно.

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