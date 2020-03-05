На Минщине стартовала республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!»

Источник материала: Единство

С 2 по 13 марта в общежитиях, детских и торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и на спортивных объектах пройдет первый этап акции. Со студентами и жителями регионов спасатели проведут профилактические беседы, а также напомнят о действиях по сигналу «Внимание всем!» с демонстрацией видеофильмов «Энциклопедия безопасности. Пожар в квартире», «Пожарная безопасность в студенческих общежитиях» и раздачей наглядно-изобразительной продукции.

На объектах с массовым пребыванием людей будут организованы интерактивные площадки «Опасности в квартире», «Безопасная эвакуация», «Правила поведения в толпе», «Эвакуационные знаки», «Экстренная помощь», «Опасная печь», «Интерактивная карта ЧС», «Проведи время с пользой». Участники акции смогут повторить правила безопасности, весело и с пользой провести время, получить сувениры за правильные ответы.

Целевой аудиторией на втором этапе, который пройдет с 16 по 27 марта, станут жители сельских населенных пунктов. С престарелыми гражданами проведут широкомасштабные мероприятия «Скарбонка бяспекi» в Домах культуры и на открытых площадках с демонстрацией театрализованных постановок.

В акции, помимо спасателей, активное участие примут активисты БМООСП, представители БДПО, Белорусского общества Красного Креста и других заинтересованных организаций.