ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Минщине стартовала республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!»

05.03.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

С 2 по 13 марта в общежитиях, детских и торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и на спортивных объектах пройдет первый этап акции. Со студентами и жителями регионов спасатели проведут профилактические беседы, а также напомнят о действиях по сигналу «Внимание всем!» с демонстрацией видеофильмов «Энциклопедия безопасности. Пожар в квартире», «Пожарная безопасность в студенческих общежитиях» и раздачей наглядно-изобразительной продукции.

На объектах с массовым пребыванием людей будут организованы интерактивные площадки «Опасности в квартире», «Безопасная эвакуация», «Правила поведения в толпе», «Эвакуационные знаки», «Экстренная помощь», «Опасная печь», «Интерактивная карта ЧС», «Проведи время с пользой». Участники акции смогут повторить правила безопасности, весело и с пользой провести время, получить сувениры за правильные ответы.

Целевой аудиторией на втором этапе, который пройдет с 16 по 27 марта, станут жители сельских населенных пунктов. С престарелыми гражданами проведут широкомасштабные мероприятия «Скарбонка бяспекi» в Домах культуры и на открытых площадках с демонстрацией театрализованных постановок.

В акции, помимо спасателей, активное участие примут активисты БМООСП, представители БДПО, Белорусского общества Красного Креста и других заинтересованных организаций.

https://mchs.gov.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 марта на Минщине стартовала приуроченная к Международному дню гражданской обороны республиканская акция МЧС «День безопасности. Внимание всем!». Она проводится...
 
Новости дня
Новости общества
 
Geely создаст группировку спутников для автономных автомобилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика